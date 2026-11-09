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Свій Starlink чи оренда чужого: яка модель супутникового зв'язку вигідніша Україні

Україна має три основні варіанти забезпечення супутникової незалежності
Найдорожчим рішенням є повністю українське угруповання. Фото: Getty Images

Україна має три основні варіанти забезпечення супутникової незалежності: користуватися послугами кількох міжнародних операторів, отримати власний сегмент у партнерській мережі або створити повністю окреме супутникове угруповання. Кожна модель передбачає різний рівень витрат і контролю над зв'язком.

Про це йдеться у статті Dilo "Чи по кишені Україні "свій Starlink": скільки коштує супутникова незалежність".

Найдоступнішим у короткостроковій перспективі залишається використання послуг наявних операторів. У такому випадку держава сплачує за термінали, підключення та абонентське обслуговування, але не фінансує створення всієї космічної інфраструктури.

За польськими тарифами Starlink, наведеними у дослідженні, обслуговування 10 тис. підключень коштувало б приблизно €14,5-37,8 млн на рік залежно від типу абонемента. За десять років це €145-378 млн лише за послуги.

Другий варіант — власний сегмент у партнерській мережі. Він дозволяє Україні отримати контроль над частиною космічної інфраструктури та розділити капітальні витрати з партнерами.

Найдорожчим рішенням є повністю українське угруповання. Воно забезпечить найбільший контроль над роботою супутників і пріоритетами обслуговування, але потребуватиме сотень мільйонів євро початкових вкладень та постійного фінансування.

Водночас без даних про кількість користувачів, пропускну здатність і витрати на експлуатацію визначити остаточно найвигіднішу модель неможливо.

Найреалістичнішим найближчим рішенням для України є поєднання послуг кількох операторів із поступовим створенням власної супутникової інфраструктури.

Нагадаємо, Польща з 2022 року витратила понад 480 млн злотих на термінали Starlink та оплату супутникового зв'язку для України.

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