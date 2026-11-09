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Оборонная промышленность
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Свой Starlink или аренда чужого: какая модель спутниковой связи выгодна Украине

Украина имеет три основных варианта обеспечения спутниковой независимости
Самым дорогим решением является полностью украинская группировка. Фото: Getty Images

У Украины есть три основных варианта обеспечения спутниковой независимости: пользоваться услугами нескольких международных операторов, получить собственный сегмент в партнерской сети или создать полностью отдельную спутниковую группировку. Каждая модель предполагает разный уровень затрат и контроль за связью.

Об этом говорится в статье Dilo "По карману ли Украине "свой Starlink": сколько стоит спутниковая независимость".

Наиболее доступным в краткосрочной перспективе остается использование услуг существующих операторов. В таком случае государство оплачивает терминалы, подключение и абонентское обслуживание, но не финансирует создание всей космической инфраструктуры.

По польским тарифам Starlink, приведенным в исследовании, обслуживание 10 тыс. подключений стоило бы примерно €14,5-37,8 млн в год в зависимости от типа абонемента. За десять лет это €145-378 млн только за услуги.

Второй вариант – собственный сегмент в партнерской сети. Он позволяет Украине получить контроль над частью космической инфраструктуры и разделить капитальные расходы с партнерами.

Самым дорогим решением является полностью украинская группировка. Она обеспечит наибольший контроль над работой спутников и приоритетами обслуживания, но потребует сотен миллионов евро первоначальных вложений и постоянного финансирования.

В то же время без данных о количестве пользователей, пропускной способности и затратах на эксплуатацию определить окончательно наиболее выгодную модель невозможно.

Реалистичным ближайшим решением для Украины является сочетание услуг нескольких операторов с постепенным созданием собственной спутниковой инфраструктуры.

Напомним, Польша с 2022 года потратила более 480 млн злотых на терминалы Starlink и оплату спутниковой связи для Украины.

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