Атаки РФ и блокада портов снизят ВВП Украины на 1,9 в. п.

Усиление российских атак на предприятия и инфраструктуру вместе с блокадой портов приведет к тому, что реальный ВВП Украины в 2026 году будет на 1,9 процентного пункта ниже, чем мог бы быть без этих факторов. Потери внешнеторгового баланса НБУ оценивают в $6,6 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на оценку Национального банка Украины.

Наибольшее негативное влияние на ВВП будет остановка крупнейших металлургических предприятий - около 0,7 в. п. по итогам года.

Значительная часть потерь придется и на вторичный эффект из-за сокращения спроса на продукцию смежных секторов.

Еще около 0,3 в. п. ВВП экономика потеряет из-за российских ударов по торговой и складской инфраструктуре.

Потери внешней торговли составят $6,6 млрд

По оценкам НБУ, больше всего на внешнюю торговлю повлияет блокада морских портов.

Из-за проблем с морской транспортировкой аграрный сектор во втором полугодии 2026 года может недополучить около $4,6 млрд экспортной выручки.

Остановка крупнейших металлургических предприятий снизит экспорт еще примерно на $1 млрд и в то же время может увеличить импорт металлов на $0,4 млрд для покрытия внутреннего дефицита.

Потери от сокращения экспорта железной руды НБУ оценивает примерно в $0,6 млрд.

Атаки ускорят инфляцию

Последствия российских обстрелов прибавят около 0,7 процентного пункта к годовой инфляции.

По оценкам НБУ, удары уже сказались примерно на 40% потребительского набора с учетом весов товаров в индексе потребительских цен.

Около двух третей инфляционного эффекта приходится на продукты питания, прежде всего товары, для которых критически важны непрерывное охлаждение и хранение.

Среди непродовольственных товаров подорожание логистики оказывает большое влияние на бытовую химию, средства гигиены, технику, товары для дома и лекарства.

В НБУ ожидают, что ценовой эффект от потери запасов будет постепенно ослабевать по мере их восстановления. В то же время дополнительное давление на цены будет сохраняться из-за перехода бизнеса к более децентрализованной и более дорогой складской логистике.

Негативное влияние обстрелов на экономическую активность и цены будет ощущаться и в 2027 году.

На фоне усиления инфляционного давления НБУ планирует сохранять достаточно жесткие монетарные условия для поддержания привлекательности гривневых сбережений и контролируемости инфляционных и курсовых ожиданий.

Напомним, Нацбанк оценивает, что из-за блокады портов агросектор потеряет $4,6 млрд экспортных поступлений во втором полугодии 2026 года. Еще около $0,6 млрд придется на сокращение экспорта железной руды.