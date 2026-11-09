Атаки РФ та блокада портів знизять ВВП України на 1,9 в. п.

Посилення російських атак на підприємства та інфраструктуру разом із блокадою портів призведе до того, що реальний ВВП України у 2026 році буде на 1,9 відсоткового пункта нижчим, ніж міг би бути без цих факторів. Втрати зовнішньоторговельного балансу НБУ оцінює у $6,6 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на оцінку Національного банку України.

Найбільший негативний вплив на ВВП матиме зупинка найбільших металургійних підприємств — близько 0,7 в. п. за підсумками року.

Значна частина втрат припадатиме і на вторинний ефект через скорочення попиту на продукцію суміжних секторів.

Ще близько 0,3 в. п. ВВП економіка втратить через російські удари по торговельній та складській інфраструктурі.

Втрати зовнішньої торгівлі сягнуть $6,6 млрд

За оцінками НБУ, найбільше на зовнішню торгівлю вплине блокада морських портів.

Через проблеми з морським транспортуванням аграрний сектор у другому півріччі 2026 року може недоотримати близько $4,6 млрд експортної виручки.

Зупинка найбільших металургійних підприємств зменшить експорт ще приблизно на $1 млрд та водночас може збільшити імпорт металів на $0,4 млрд для покриття внутрішнього дефіциту.

Втрати від скорочення експорту залізної руди НБУ оцінює приблизно у $0,6 млрд.

Атаки прискорять інфляцію

Наслідки російських обстрілів додадуть близько 0,7 відсоткового пункта до річної інфляції.

За оцінками НБУ, удари вже позначилися приблизно на 40% споживчого набору з урахуванням ваг товарів у індексі споживчих цін.

Майже дві третини інфляційного ефекту припадає на продукти харчування, насамперед товари, для яких критично важливі безперервне охолодження та зберігання.

Серед непродовольчих товарів подорожчання логістики найбільше впливає на побутову хімію, засоби гігієни, техніку, товари для дому та ліки.

У НБУ очікують, що ціновий ефект від втрати запасів поступово слабшатиме в міру їх відновлення. Водночас додатковий тиск на ціни зберігатиметься через перехід бізнесу до більш децентралізованої та дорожчої складської логістики.

Негативний вплив обстрілів на економічну активність та ціни відчуватиметься і у 2027 році.

На тлі посилення інфляційного тиску НБУ планує зберігати достатньо жорсткі монетарні умови, щоб підтримувати привабливість гривневих заощаджень та контрольованість інфляційних і курсових очікувань.

Нагадаємо, Нацбанк оцінює, що через блокаду портів агросектор втратить $4,6 млрд експортних надходжень у другому півріччі 2026 року. Ще майже $0,6 млрд припаде на скорочення експорту залізної руди.