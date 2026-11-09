Ціна питання – $1,67 млрд: місія МВФ розпочала роботу в Україні

В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF).

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що експерти місії МВФ обговорять з українською владою прогрес у виконанні програми, результати реалізації погоджених заходів, а також подальші пріоритети економічної та фінансової політики України.

Особливу увагу буде приділено питанням забезпечення макрофінансової стабільності, підтримання стійкості фінансової системи та виконання структурних маяків програми.

Місія працюватиме у гібридному режимі: представники України та МВФ зустрічатимуться у Львові та Варшаві, фахівці НБУ також приєднуватимуться до зустрічей онлайн.

У регуляторі наголошують, що співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається важливим елементом забезпечення макрофінансової стабільності України, підтримання довіри міжнародних партнерів та залучення необхідного зовнішнього фінансування в умовах повномасштабної війни.

За результатами другого і третього переглядів програми EFF Україна може отримати 1,67 млрд дол. США.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

А до 2029 року дефіцит фінансування України може сягнути 54 млрд доларів, оскільки країна потребує додаткових коштів від партнерів через війну з Росією.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

23 липня Україна отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ.