Україна отримала від МВФ 690 млн доларів

23 липня Україна отримала другий транш близько 690 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою чотирирічною програмою.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

21 липня Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд 4-річної програми розширеного фінансування EFF для України, що дозволило виділити новий кредитний транш на 690 мільйонів доларів.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.