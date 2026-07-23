Украина получила от МВФ 690 млн долларов

23 июля Украина получила второй транш около 690 млн. долларов от Международного валютного фонда (МВФ) по новой четырехлетней программе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов.

21 июля Совет исполнительных директоров МВФ завершил первый пересмотр 4-летней программы расширенного финансирования EFF для Украины, что позволило выделить новый кредитный транш на 690 миллионов долларов.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.