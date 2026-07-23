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Украина получила от МВФ 690 млн долларов

доллар
Украина получила от МВФ 690 млн долларов / Depositphotos

23 июля Украина получила второй транш около 690 млн. долларов от Международного валютного фонда (МВФ) по новой четырехлетней программе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов.

21 июля Совет исполнительных директоров МВФ завершил первый пересмотр 4-летней программы расширенного финансирования EFF для Украины, что позволило выделить новый кредитный транш на 690 миллионов долларов.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о   новую программу поддержки   на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля   одобрила новую четырехлетнюю программу   расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила   первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

Автор:
Светлана Манько