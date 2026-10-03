У Запоріжжі відкрили перший підземний дитсадок

У прифронтовому Запоріжжі запрацював перший підземний дитячий садок. Він дозволить 115 дітям протягом дня навчатися, відпочивати та харчуватися у захищеному просторі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Для дитсадка облаштували окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 кв. м. Воно розраховане на 140 людей.

Простір також пристосований для дітей з особливими освітніми потребами.

За словами Корецького, влада продовжує облаштовувати захищені освітні простори насамперед у прифронтових містах і громадах, які постійно перебувають під загрозою російських атак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2026 році уряд спрямував майже 6 млрд грн на укриття у школах і дитсадках. Зокрема, понад 972 млн грн передбачили на будівництво 18 підземних укриттів для дитячих садків у дев'яти областях, серед яких Запорізька.