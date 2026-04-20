Уряд виділив майже 6 млрд грн на укриття у школах і дитсадках

укриття
Уряд виділив майже 6 млрд грн на укриття у школах і дитсадках / Суспільне

Уряд затвердив новий розподіл фінансування на облаштування укриттів у закладах освіти. Загалом на шкільні та дошкільні об’єкти спрямують майже 6 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. 

На будівництво та ремонт укриттів у школах передбачено 2,7 млрд грн. Кошти підуть на реалізацію 61 проєкту у прифронтових громадах із різним рівнем безпекових ризиків.

Ще у березні було проведено попередній розподіл фінансування на 30 додаткових проєктів. Загалом у 2026 році в Україні планують облаштувати 113 шкільних укриттів на суму майже 5 млрд грн.

Роботи у закладах загальної середньої освіти виконуватимуть громади за рахунок державної субвенції та за підтримки міжнародних партнерів у межах спільної програми зі Світовим банком LEARN.

Окремо уряд спрямував понад 972 млн грн на будівництво 18 підземних укриттів для дитячих садків. Йдеться про об’єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Свириденко заявила, що десятки тисяч дітей по всій країні зможуть навчатися очно або у змішаному форматі в безпечніших умовах без вимушених перерв через повітряні тривоги.

За її словами, пріоритетом залишаються прифронтові громади та об’єкти, які мають бути завершені вже цього року.

Зауважимо, у січні повідомлялося, що держава виділяє 5 млрд грн на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). Процес розподілу коштів уже розпочався: з 12 по 22 січня (до 18:00) засновники шкіл можуть подати заявки на отримання державної субвенції.

Автор:
Тетяна Гойденко