Коаліція укриттів для України розширилася: чотири нові держави приєдналися до ініціативи

У Міністерстві внутрішніх справ України відбулося друге засідання керівної ради Коаліції укриттів цивільного захисту. До міжнародної ініціативи, яка спрямована на створення та модернізацію мережі захисних споруд із використанням сучасних технологій, офіційно увійшли ще 4 країни: Словаччина, Греція, Чехія та Австрія.

Протягом останніх трьох місяців територія України зазнала значної кількості обстрілів, що посилило потребу в захисних спорудах. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за зимовий період ворог застосував понад 700 ракет, 19 тисяч ударних дронів та 14 тисяч керованих авіаційних бомб. Багато укриттів виконували функції пунктів незламності під час низьких температур.

"Коаліція укриттів є важливим елементом довгострокової безпекової політики України. Вона дозволяє системно підходити до питання захисту населення, залучати міжнародні ресурси та створювати інфраструктуру, здатну врятувати тисячі життів", — зазначив Клименко.

Наразі фахівці проаналізували понад сто проєктів будівництва та узгодили зведення семи перших укриттів. Роботи розпочнуться у прифронтових Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській та Херсонській областях. Окрему увагу приділяють закладам освіти, на облаштування укриттів у яких передбачено 6 мільярдів гривень субвенції у 2026 році. Також 10 лютого 2026 року було ухвалено закон, що зобов’язує будувати захисні споруди при зведенні нових багатоповерхівок та об’єктів соціальної сфери.

Співголова керівної ради Пасі Хеллман підкреслив, що ініціатива вже демонструє практичні результати та переходить до реалізації конкретних будівельних рішень. Зокрема, розпочато пілотний проєкт між рятувальними службами Фінляндії та ДСНС України для обміну досвідом. Для забезпечення прозорості та довіри партнерів учасники засідання розглянули механізми контролю за розподілом фінансових ресурсів. Коаліція, заснована у травні 2025 року, продовжує розширювати партнерство задля інвестицій у безпеку цивільного населення.

Нагадаємо, у листопаді минулого року повідомлялося, що держави-партнери оголосили про нові внески на загальну суму понад €22 млн до Коаліції укриттів. Ці кошти спрямовуються на забезпечення безпеки освітнього процесу в умовах російських обстрілів.