Мінфін не підтримав податкові послаблення для бізнесу, який постраждав від обстрілів

Міністерство фінансів не підтримало пропозиції щодо окремих податкових послаблень для бізнесу, який постраждав від російських обстрілів. Зокрема, компаніям не дозволять автоматично відстрочувати сплату податків без відсотків і застави та уникати планових перевірок незалежно від місця розташування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення народної депутатки України Ольги Василевської-Смаглюк.

"Мінфін не підтримав податкові послаблення для бізнесу, який постраждав від російських обстрілів. Свою позицію Мінфін виклав у листі до нашого Комітету у відповідь на звернення компаній групи Rozetka", - написала вона.

Зокрема, бізнес пропонував дозволити постраждалим підприємствам сплачувати податки пізніше без відсотків і застави. У Мінфіні пояснили відмову тим, що відсотки компенсують бюджету затримку надходжень, а застава знижує ризик несплати.

У міністерстві також зазначили, що компанія з мережею по Україні або онлайн-торгівлею може зберігати інші джерела доходу та майно навіть після руйнування частини бізнесу.

Водночас підприємство, яке через війну не може виконувати податкові обов'язки, може підтвердити це та уникнути відповідальності за прострочення. Однак сам податковий обов'язок не скасовується – його необхідно виконати протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Мінфін також не підтримав пропозицію не проводити планові податкові перевірки постраждалих підприємств незалежно від їхнього місцезнаходження. Серед аргументів міністерство називає ризики несплати податків та зобов'язання України перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом.

Ще одна пропозиція стосувалася поширення спеціальних правил підтвердження податкової звітності без документів на компанії, які втратили їх через обстріли поза територіями активних бойових дій та окупації. Мінфін її також не підтримав, зазначивши, що знищення офісу чи складу не обов'язково означає втрату документів або неможливість їх відновити.

Водночас у міністерстві визнали, що такі випадки потребують окремого підходу. Щодо відстрочення податків там вважають, що рішення має ухвалюватися після оцінки стану всього підприємства та впливу війни на його діяльність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після російської атаки на склад Rozetka співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна просила державу відтермінувати сплату податків для постраждалого бізнесу.