Збитки від атак на склади відчули 90% компаній: як російські удари змінюють ціни та роботу підприємств

Російські атаки на склади, розподільчі центри та логістичну інфраструктуру вже вплинули на роботу 9 із 10 українських підприємств. Зокрема, 7% компаній зазнали прямих збитків, 41% — непрямих втрат через перебої з постачанням і стрибки цін, а ще 43% відчувають реальні ризики.

Про це інформує Dilo з посиланням на результати щомісячного опитування ІЕД "Український бізнес під час війни".

Як зазначає виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків, лише кожне десяте підприємство заявляє, що обстріли логістики його не стосуються.

Удар по одному транспортному вузлу ланцюгом розходиться далеко за його межі, найсильніше б'ючи по загальних витратах компаній.

Наслідки для цін і логістики

Значний тиск на ціни сировини та ресурсів відчувають 44% опитаних підприємств, а на вартість транспортування — 43%.

Дещо рідше бізнес говорить про проблеми з доставкою клієнтам (37-38%), а також про зберігання продукції та наявність сировини (31-33%).

Якщо ж додати помірний вплив, то загалом негативні наслідки за цими аспектами відчувають від 87% до 91% компаній.

Водночас бізнес активно шукає виходи з ситуації. Як розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел, підприємства розосереджують запаси між регіонами, використовують орендовані майданчики, створюють резерви сировини, шукають альтернативні маршрути та приховують локації складів.

Що вимагає бізнес від держави

Більшість компаній підтримують державні заходи для захисту логістики (від 65% до 80%). Серед трьох найголовніших ініціатив бізнес виділяє:

компенсації та страхування воєнних ризиків (38%);

фізичний захист складів (35%);

фінансову підтримку для відновлення, пільгові кредити та податкові відтермінування (32%).

Пріоритети різняться залежно від регіону. Наприклад, у Центральній та Східній Україні, які зазнають регулярних атак, підприємства роблять головну ставку на фізичний захист об'єктів.

Водночас на Заході та Півночі пільги й компенсації суттєво випереджають потребу у фізичному захисті.

Учасники дослідження також наголошують, що можливості захисту різняться залежно від розміру компаній: великим виробництвам складно впоратися без участі держави, тоді як малому бізнесу, який часто працює в орендованих приміщеннях, бракує коштів.

Крім того, критичну роль відіграє швидкість надання допомоги бізнесу, тоді як поточне страхування воєнних ризиків покриває лише невелику частку можливих збитків великих підприємств.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.