Продажі Ford впали після відмови від популярних кросоверів

Американський автовиробник Ford повідомив про зниження продажів у США за підсумками третього кварталу на 6,6% порівняно з минулим роком — до 509 764 автомобілів. Причиною стало поступове виведення з лінійки кросоверів Ford Escape та Lincoln Corsair.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Спад продажів компанії збігається з тенденціями конкурентів із Детройта, які стримують жорстку конкуренцію з боку азійських автовиробників Toyota та Honda, чиї модельні ряди насичені гібридними версіями.

Стрибок цін на пальне та попит на гібриди

Надзвичайно високі ціни на бензин після війни США з Іраном, а також зростання загальних витрат на життя — від продуктів харчування до страхування — підштовхують частину покупців переходити з авто з ненажерливими двигунами на гібриди.

За даними галузевої асоціації AAA:

середня ціна звичайного бензину в США у вересні досягла 4,43 долара за галон;

роком раніше цей показник становив 3,20 долара за галон.

У керівництві Ford підтвердили агентству чітке зростання попиту на гібридні силові агрегати, зокрема на лінійці F-150. Продажі доступного пікапа Ford Maverick із гібридним двигуном підскочили трохи більше ніж на 20% і досягли 41 970 одиниць. Водночас загальні квартальні продажі пікапів Ford, включно з флагманською лінійкою F-серії, зросли на 0,5% у річному вираженні — до 315 112 одиниць.

Доступність нових авто залишається під тиском

Попри зниження ставок за автокредитами, фінансова доступність машин залишається викликом для покупців. Вищі ціни на транспортні засоби та нижча оціночна вартість старих авто за програмою trade-in збільшують розмір щомісячних платежів.

За даними експертів Cox Automotive, середня ціна угоди з купівлі нового авто в серпні зросла на 1,9% і досягла 50 089 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ford припиняє імпорт своєї єдиної моделі з Китаю, а кросовери збиратимуть у США. Автоконцерн Ford Motor Co. вирішив припинити імпорт кросовера Lincoln Nautilus із Китаю та перенести його складання до США. Це єдина модель компанії, яку постачали на американський ринок із китайського заводу.