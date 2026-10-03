Минфин не поддержал налоговые послабления для пострадавшего от обстрелов бизнеса

Министерство финансов не поддержало предложения по отдельным налоговым послаблениям для пострадавшего от российских обстрелов бизнеса. В частности, компаниям не разрешат автоматически отсрочивать уплату налогов без процентов и залога и избегать плановых проверок независимо от местоположения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение народной депутатки Украины Ольги Василевской-Смаглюк.

"Минфин не поддержал налоговые послабления для пострадавшего от российских обстрелов бизнеса. Свою позицию Минфин изложил в письме к нашему Комитету в ответ на обращение компаний группы Rozetka", - написала она.

В частности, бизнес предлагал разрешить пострадавшим предприятиям платить налоги позже без процентов и залога. В Минфине объяснили отказ тем, что проценты компенсируют бюджету задержку поступлений, а залог снижает риск неуплаты.

В министерстве также отметили, что компания с сетью по Украине или онлайн-торговлей может хранить другие источники дохода и имущества даже после разрушения части бизнеса.

В то же время предприятие, которое в результате не может выполнять налоговые обязанности, может подтвердить это и избежать ответственности за просрочку. Однако сама налоговая обязанность не отменяется – ее необходимо выполнить в течение шести месяцев после завершения военного положения.

Минфин также не поддержал предложение не проводить плановые налоговые проверки пострадавших предприятий вне зависимости от их местонахождения. Среди аргументов министерство называет риски неуплаты налогов и обязательств Украины перед международными партнерами, в частности Международным валютным фондом.

Еще одно предложение касалось распространения специальных правил подтверждения налоговой отчетности без документов на компании, потерявшие их из-за обстрелов вне территорий активных боевых действий и оккупации. Минфин ее также не поддержал, отметив, что уничтожение офиса или склада не обязательно означает утрату документов или невозможность их восстановить.

В то же время в министерстве признали, что такие случаи нуждаются в отдельном подходе. Относительно отсрочки налогов там считают, что решение должно приниматься после оценки состояния всего предприятия и влияния войны на его деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что после российской атаки на склад Rozetka соучредительница компании Ирина Чечоткина просила государство отсрочить уплату налогов для пострадавшего бизнеса.