МВФ прогнозує Україні дефіцит фінансування у $54 млрд до 2029 року

До 2029 року дефіцит фінансування України може сягнути 54 млрд доларів, оскільки країна потребує додаткових коштів від партнерів для відбиття російського вторгнення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За оцінками МВФ, найбільший розрив у фінансуванні очікується наступного року — від 30 млрд до 35 млрд доларів. У 2028 році дефіцит становитиме 17 млрд доларів, а у 2029 році зменшиться до 2 млрд доларів. Водночас джерела агентства зазначають, що ці показники ще можуть змінитися.

Переговори донорів у Брюсселі

У вівторок міжнародні донори України зібралися в Брюсселі, щоб прискорити переговори щодо надання допомоги.

Раніше цього року Європейський Союз погодив пакет кредитів на 102 млрд доларів (90 млрд євро) і тепер закликає партнерів виконати зобов’язання та надати ще 34 млрд доларів (30 млрд євро) на цей і наступний роки.

Водночас Європейська комісія та МВФ закликають українську владу виконувати план реформ. Це необхідно для розблокування міжнародної допомоги та покращення контролю за використанням коштів.

Країни ЄС продовжують обговорювати надання коштів Києву, оскільки очікують, що війна триватиме і наступного року, а військові дії з обох сторін посилилися протягом останніх місяців. Частина держав блоку знову пропонує використати 238 млрд доларів (210 млрд євро) знерухомлених у Європі активів Центробанку РФ, інші виступають за випуск спільного боргу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні на 2027 рік знадобиться 52,6 млрд доларів зовнішньої допомоги, і значна частина цієї суми поки що залишається непокритою.