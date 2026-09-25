Місія МВФ очікується у листопаді: Україні треба підтвердити $32,6 млрд фінансування

Україні до листопадової місії МВФ бажано підтвердити джерела всіх $52,6 млрд зовнішнього фінансування, необхідного для покриття потреб державного бюджету у 2027 році. Наразі остаточного підтвердження ще потребують близько $32,6 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка, пише "Інтерфакс-Україна".

Місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми розширеного фінансування EFF очікується у листопаді.

За словами Марченка, для завершення перегляду МВФ має отримати запевнення, що потреби державного бюджету у фінансуванні будуть закриті щонайменше на рік уперед.

У Мінфіні розраховують, що Європейський Союз і наступного року покриє дві третини потреби України у зовнішньому фінансуванні. Це дозволило б підтвердити ще близько $17,5 млрд.

Для решти приблизно $15 млрд уряд розглядає двостороннє фінансування, гарантії партнерів та програми міжнародних фінансових організацій.

Окремо тривають переговори щодо можливості отримати більше коштів за рахунок заморожених російських активів. Серед варіантів обговорюється зміна механізму управління такими активами та їх розміщення у більш дохідні інструменти, однак готового рішення наразі немає.

Марченко наголосив, що виконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами важливе не лише для залучення нових коштів, а й для отримання фінансування, яке вже було погоджене.

Другий перегляд може відкрити ще близько $700 млн

Нова чотирирічна програма EFF для України обсягом $8,1 млрд була схвалена МВФ у лютому 2026 року.

Після першого перегляду у липні Україна отримала близько $690 млн, а загальна сума фінансування за новою програмою сягнула приблизно $2,2 млрд.

За результатами другого перегляду Україна може отримати ще близько $700 млн. Наступний перегляд передбачає можливість залучити близько $950 млн.

Нагадаємо, раніше Мінфін уже оцінював непокриту потребу бюджету на 2027 рік у $32,6 млрд. Загалом потреба України у зовнішньому фінансуванні наступного року становить $52,6 млрд.

Додамо, під час попередньої місії сторони вже обговорювали фінансування бюджету на 2026–2027 роки та виконання Україною умов нової програми EFF.