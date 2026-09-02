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Україна узгодила з місією МВФ план фінансування на 2026–2027 роки

Сергій Корецький
Україна узгодила з місією МВФ план фінансування на 2026–2027 роки / Урядовий портал

У Києві відбулася робоча зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Головними темами переговорів стали оцінка фінансових потреб України на 2026–2027 роки та підготовка збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Попри регулярні сигнали повітряної тривоги, представники Фонду продовжують очну роботу в українській столиці. Під час консультацій сторони детально проаналізували наявні джерела покриття бюджетних потреб і напрацювали чіткий план спільних дій для збереження фінансової стійкості держави.

Нагадаємо, наступний транш МВФ опинився під загрозою через невиконання вимог. Виділення 1,66 мільярда доларів затримується через недостатній прогрес у реалізації структурних реформ і повільне ухвалення необхідних законопроєктів парламентом.

Раніше президент України Володимир Зеленський дорікнув Верховній Раді, що депутати не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм 31 серпня розпочала в Києві переговори з представниками української влади та іншими зацікавленими сторонами. 

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

23 липня Україна  отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ.

Автор:
Максим Кольц

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