Зеленський дорікнув Раді за провалені закони, які могли б надати Україні понад $4 млрд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло відкрити Україні понад 4 мільярди доларів міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми Міжнародного валютного фонду.

Як пише Delo.ua, про це президент сказав у щоденному відеозверненні.

За його словами, отримання 30 мільярдів доларів допомоги цього року залежить від внутрішніх рішень України. Зокрема, Кабмін має ухвалити 44 постанови для розблокування 15 мільярдів доларів до 1 листопада. Інші 15 мільярдів доларів — це зона відповідальності парламенту і кошти, які відкриються після ухвалення конкретних законопроєктів, потрібних партнерам.

"Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат учителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє", — наголосив Зеленський.

Президент закликав депутатів ухвалювати рішення, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги, незалежно від політичної приналежності.

"Голосувати проти чи говорити багато про Європу й не голосувати за Європу — нечесно. І окрім того, що це нечесно, зараз це ще проти держави, проти Української держави", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що це ще не всі потреби: через Міністерство оборони є дефіцит у 27 млрд доларів, і перемовини з партнерами щодо цих коштів тривають на всіх рівнях.

Нагадаємо, 1 вересня Верховна Рада вдруге не підтримала митний законопроєкт про скасування пільги на посилки до 150 євро — його ухвалення пов'язане з умовами МВФ і ЄС щодо надання Україні чергових траншів.