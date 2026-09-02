Зеленский упрекнул Раду за проваленные законы, которые могли бы предоставить Украине более $4 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада не поддержала три законопроекта, принятие которых могло открыть Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Еще два проваленных закона касаются программы Международного валютного фонда.

Как пишет Delo.ua, об этом президент сказал в ежедневном видеообращении.

По его словам, получение 30 миллиардов долларов помощи в этом году зависит от внутренних решений Украины. В частности, Кабмин должен принять 44 постановления по разблокированию 15 миллиардов долларов до 1 ноября. Остальные 15 миллиардов долларов — это зона ответственности парламента и средства, которые откроются при принятии конкретных законопроектов, необходимых партнерам.

"Это не средства власти или оппозиции. В Украине не бывает зарплат учителей одной фракции и учителей другой депутатской группы. Не бывает зарплат военных той или иной части зала парламента. И не бывает энергетики так, чтобы свет был только для голосующих за свое", — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал депутатов принимать решения, необходимые для получения международной финансовой помощи, вне зависимости от политической принадлежности.

"Голосовать против или говорить много о Европе и не голосовать за Европу - нечестно. И кроме того, что это нечестно, сейчас это еще против государства, против Украинского государства", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что это еще не все потребности: из-за Министерства обороны есть дефицит в 27 млрд долларов, и переговоры с партнерами по этим средствам продолжаются на всех уровнях.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада не поддержала таможенный законопроект об отмене льготы на посылки до 150 евро — его принятие связано с условиями МВФ и ЕС по предоставлению Украине очередных траншей.