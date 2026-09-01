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Экс-министр обороны Федоров запускает defense tech-компанию: главным инвестором станет CEO Palantir

Михаил Федоров
Эксминистр обороны Федоров запускает defense tech-компанию / Минцифры

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о создании новой оборонной технологической компании. Первым и главным инвестором проекта станет генеральный директор американской корпорации Palantir Алекс Карп.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Михаила Фёдорова.

Алекс Карп подтвердил свою поддержку проекту 31 августа 2026 во время встречи с Михаилом Федоровым в вашингтонском офисе Palantir. Пока сумму инвестиций, технологический фокус и детальные планы компании не разглашают.

"Работаем над созданием собственной defense tech-компании. Первым ключевым инвестором станет Алекс Карп, CEO Palantir. Наш новый амбициозный проект усилит Украину и поможет построить более безопасное будущее для всего мира. Все детали — со временем", — подчеркнул Федоров.

Что известно о компании Palantir

Palantir Technologies – ведущий американский разработчик программного обеспечения для анализа больших массивов данных. Компанию основали в 2003 году выходцы из PayPal во главе с Питером Тилем. Основными заказчиками платформ Palantir есть спецслужбы, оборонные ведомства, инвестиционные банки и гедж-фонды. В 2020 году компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу с отметкой в $16 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что Федоров предложил США обмен украинских дронов на ракеты в Patriot. Украина готова делиться военным опытом и технологиями беспилотников для получения критически важных ракет-перехватчиков.

Автор:
Максим Кольц

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