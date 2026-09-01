Держбюджет недоотримав 33 млрд грн: які податки провалили та що буде з видатками

За січень–серпень 2026 року до загального фонду державного бюджету України (без урахування грантових коштів) надійшло 1,7 трильйона гривень. Відставання від запланованих показників досягло 33,1 млрд грн, із яких майже половина — 15,6 млрд грн — не надійшла саме в серпні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої.

Водночас видатки загального фонду за вісім місяців забезпечено, зокрема, завдяки використанню $20 млрд міжнародної допомоги та залученню 317 млрд грн від розміщення ОВДП (із них приріст у серпні становив лише близько 18 млрд грн).

Які податки перевиконали, а де виник дефіцит

За підсумками восьми місяців надходження за основними статтями розподілилися так:

Імпортний ПДВ: 433,8 млрд грн (недовиконання плану на 23,8 млрд грн, або 5,2%);

Податок на прибуток: 265,7 млрд грн (перевиконання плану на 29,2 млрд грн, або 12,4%);

ПДФО та військовий збір: 245,9 млрд грн (перевиконання на 8 млрд грн, або 3,4%);

Внутрішній ПДВ (за вирахуванням відшкодування): 218,3 млрд грн (недовиконання на 35,6 млрд грн, або 14%);

Кошти НБУ: 146,1 млрд грн;

Імпортний акциз: 119 млрд грн (перевиконання на 2,1 млрд грн, або 1,8%);

Внутрішній акциз: 88,1 млрд грн (недовиконання на 12,1 млрд грн, або 12%);

Дивіденди та частина чистого прибутку держпідприємств: 56,2 млрд грн (недовиконання на 11,6 млрд грн, або 17,1%);

Ввізне мито: 42,5 млрд грн (недовиконання на 573,8 млн грн, або 1,3%);

Рентна плата: 38,9 млрд грн (перевиконання на 1,3 млрд грн, або 3,4%).

З липня 2026 року військовий збір зараховується безпосередньо до спеціального фонду для цільового фінансування грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Загальне недовиконання плану за ключовими бюджетоформувальними податками та зборами сягнуло майже 84 млрд грн.

Структура видатків та ризики скорочення

Абсолютним пріоритетом державних видатків залишається сектор безпеки. Серед найбільших статей фінансування з початку 2026 року:

Оборона: 1,8 трлн грн (62% усіх видатків загального фонду);

Погашення внутрішнього та зовнішнього боргу: 377,3 млрд грн;

Соціальний захист і підтримка ветеранів: 306,8 млрд грн;

Обслуговування боргу: 249,4 млрд грн;

Програма медичних гарантій і скринінг здоров’я: 127,6 млрд грн;

Зарплати вчителів (освітня субвенція та доплати): 102,3 млрд грн;

Базова та додаткові дотації: 43,6 млрд грн.

Ситуація загострюється тим, що Верховна Рада не підтримала законопроєкти, які були необхідною умовою для отримання траншу макрофінансової допомоги на $4,26 млрд та фінансування від МВФ на $1,66 млрд. За таких умов на країну чекає жорстке скорочення бюджетних видатків уже найближчим часом.

Нагадаємо, у червні бюджетний комітет рекомендував Раді змінити бюджет-2026 та виділити додаткові кошти відомствам. Парламент планував перерозподіл коштів для забезпечення фінансування першочергових потреб держустанов.