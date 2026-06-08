Комітет рекомендував Раді змінити бюджет-2026 та виділити додаткові кошти відомствам

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету України на 2026 рік.

Як пише Delo.ua про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Ключовою метою цього документа є збільшення видатків на сектор безпеки та оборони країни на 1,56 трильйона гривень. Головним джерелом фінансування цих додаткових військових потреб стануть кредитні кошти від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Під час підготовки законопроєкту до другого читання народні депутати внесли низку суттєвих коректив до урядового тексту та чинного закону про держбюджет:

рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства,

доручити Уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%,

перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства, без збільшення загальних видатків Агентства,

додати 559,1 млн грн на апарат Міненерго, коштом Резервного фонду,

додати 127,5 млн грн на ліквідацію шахт, коштом Резервного фонду,

додати 46,1 млн грн на Держенергонагляд, коштом Резервного фонду,

додати 599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн грн - на об'єкт "Укриття", коштом Резервного фонду

перерозподілити 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.

Окремо депутати підтримали виділення 1,4 мільярда гривень на здійснення виплат для співробітників Служби судової охорони.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №15167, який змінює правила розподілу військового збору. Згідно з цією ініціативою, кошти планують повністю спрямувати на грошове забезпечення українських військовослужбовців.