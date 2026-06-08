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Комитет рекомендовал Раде изменить бюджет-2026 и выделить дополнительные средства ведомствам

Роксолана Подласа
Роксолана Подласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2026 год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

Ключевой целью этого документа является увеличение расходов на сектор безопасности и обороны страны на 1,56 триллиона гривен.

Главным источником финансирования этих дополнительных военных потребностей станут кредитные средства Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

При подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли ряд существенных корректив в правительственный текст и действующий закон о госбюджете:

  • считать зарплату НАБУ по прожиточному минимуму 3328 грн, а не 3028 грн, без увеличения общих расходов Агентства,
  • поручить Правительству восстановить Дорожный фонд в 2027 году в размере 25%,
  • перераспределить 10 млн грн на аппарат Госрыбагентства, без увеличения общих расходов Агентства,
  • добавить 559,1 млн грн на аппарат Минэнерго, за счет Резервного фонда,
  • добавить 127,5 млн грн на ликвидацию шахт, за счет Резервного фонда,
  • добавить 46,1 млн грн на Госэнергонадзор, за счет Резервного фонда,
  • добавить 599,1 млн грн Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, в том числе 525,1 млн грн - на объект "Укрытие", за счет Резервного фонда
  • перераспределить 95 млн грн на аппарат Национального комитета спорта инвалидов, без увеличения общих расходов Минмолодежьспорта.

Отдельно депутаты поддержали выделение 1,4 миллиарда гривен на осуществление выплат сотрудникам Службы судебной охраны.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект №15167, изменяющий правила распределения военного сбора. Согласно этой инициативе, средства планируют полностью направить на денежное довольствие украинских военнослужащих.

Автор:
Татьяна Бессараб