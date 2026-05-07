Депутаты хотят отдать весь военный сбор на зарплаты военным: на это направят более 200 миллиардов

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект №15167, изменяющий правила распределения военного сбора. Согласно этой инициативе, средства планируют полностью направить на денежное довольствие украинских военнослужащих.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

Основные положения документа

Законопроект предусматривает, что с начала 2027 года и в течение трех лет после завершения войны военный сбор будут направляться не в общий, а в специальный фонд государственного бюджета.

Это позволит ежегодно аккумулировать более 200 млрд. грн. и тратить эти средства исключительно на зарплаты бойцов Вооруженных сил Украины.

По словам главы комитета, сейчас этот шаг имеет в основном политическое значение, ведь сейчас почти все внутренние доходы бюджета и так тратятся на оборону, в частности, на закупку оружия и выплаты военным.

Чем обусловлено такое предложение

После войны доля гражданских расходов начнет возвращаться к норме, а объемы международной помощи, которая покрывает гражданские нужды, могут сократиться.

Эта инициатива появилась на фоне регистрации в парламенте трех разных законопроектов, предлагающих модели распределения средств после продления повышенного военного сбора на уровне 5%. Это стало возможным благодаря ранее принятому закону №4835-IX , зафиксировавшему действие сбора на три послевоенных года и предусмотревшему его зачисление в спецфонд для прозрачного финансирования потребностей армии.

Какие сейчас зарплаты в армии

Согласно сообщению Министерства обороны, денежное довольствие военных может превышать 120 тысяч гривен в месяц. Минимальный уровень составляет 20 130 гривен, а последующая сумма зависит от ряда факторов: воинского звания, должности, стажа службы, рода войск и места выполнения задач.

Весомую часть дохода составляют дополнительные вознаграждения (так называемые "боевые"):

100 000 грн – выплачивают за непосредственное участие в боевых действиях на передовой;

50 000 грн - получают те, кто выполняет задачи в составе штабов и органов управления, осуществляющих оперативное руководство подразделениями на линии столкновения;

30 000 грн – предусмотрено для военных, выполняющих боевые приказы вне непосредственной передовой.

Напомним, что 14 апреля Владимир Зеленский подписал закон о продлении повышенного военного сбора 5% еще на три года после официального завершения военного положения.

Продолжение действия сбора является необходимым условием для дальнейшего сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи. Международные доноры настаивают на усилении внутренних ресурсов страны для покрытия дефицита бюджета.