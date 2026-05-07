Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Депутати хочуть віддати весь військовий збір на зарплати військовим: на це скерують понад 200 мільярдів

віна, ЗСУ
Депутати пропонують скерувати військовий збір на зарплати військовим / Генеральний штаб ЗСУ

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №15167, який змінює правила розподілу військового збору. Згідно з цією ініціативою, кошти планують повністю спрямувати на грошове забезпечення українських військовослужбовців. 

Як пише Delo.ua про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Основні положення документа

Законопроєкт передбачає, що з початку 2027 року та протягом трьох років після завершення війни військовий збір будуть спрямовувати не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету.

Це дозволить щороку акумулювати понад 200 млрд грн. і витрачати ці кошти винятково на зарплати бійців Збройних Сил України.

За словами очільниці комітету, наразі цей крок має здебільшого політичне значення, адже зараз майже всі внутрішні доходи бюджету і так витрачаються на оборону, зокрема на закупівлю зброї та виплати військовим.

Чим зумовлена така пропозиція

Після завершення війни частка цивільних видатків почне повертатись до норми, а обсяги міжнародної допомоги, яка наразі покриває цивільні потреби, можуть скоротитись.

Ця ініціатива з’явилась на тлі реєстрації у парламенті трьох різних законопроєктів, що пропонують моделі розподілу коштів після продовження підвищеного військового збору на рівні 5%. Це стало можливим завдяки раніше ухваленому закону №4835-IX, який зафіксував дію збору на три повоєнні роки та передбачив його зарахування до спецфонду для прозорого фінансування потреб армії.

Які зараз зарплати в армії

Згідно з повідомленням Міністерства оборони, грошове забезпечення військових може перевищувати 120 тисяч гривень на місяць. Мінімальний рівень становить 20 130 гривень, а подальша сума залежить від низки чинників: військового звання, посади, стажу служби, роду військ та місця виконання завдань.

Вагому частину доходу складають додаткові винагороди (так звані “бойові”):

  • 100 000 грн – виплачують за безпосередню участь у бойових діях на передовій;
  • 50 000 грн – отримують ті, хто виконує завдання у складі штабів та органів управління, що здійснюють оперативне керівництво підрозділами на лінії зіткнення;
  • 30 000 грн – передбачено для військових, які виконують бойові накази поза межами безпосередньої передової.

Нагадаємо, що 14 квітня Володимир Зеленський підписав закон про продовження підвищеного військового збору 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану.

Продовження дії збору є необхідною умовою для подальшої співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги. Міжнародні донори наполягають на посиленні внутрішніх ресурсів країни для покриття дефіциту бюджету.

Автор:
Марк Любаров