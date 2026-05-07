Депутати хочуть віддати весь військовий збір на зарплати військовим: на це скерують понад 200 мільярдів

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №15167, який змінює правила розподілу військового збору. Згідно з цією ініціативою, кошти планують повністю спрямувати на грошове забезпечення українських військовослужбовців.

Як пише Delo.ua про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Основні положення документа

Законопроєкт передбачає, що з початку 2027 року та протягом трьох років після завершення війни військовий збір будуть спрямовувати не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету.

Це дозволить щороку акумулювати понад 200 млрд грн. і витрачати ці кошти винятково на зарплати бійців Збройних Сил України.

За словами очільниці комітету, наразі цей крок має здебільшого політичне значення, адже зараз майже всі внутрішні доходи бюджету і так витрачаються на оборону, зокрема на закупівлю зброї та виплати військовим.

Чим зумовлена така пропозиція

Після завершення війни частка цивільних видатків почне повертатись до норми, а обсяги міжнародної допомоги, яка наразі покриває цивільні потреби, можуть скоротитись.

Ця ініціатива з’явилась на тлі реєстрації у парламенті трьох різних законопроєктів, що пропонують моделі розподілу коштів після продовження підвищеного військового збору на рівні 5%. Це стало можливим завдяки раніше ухваленому закону №4835-IX, який зафіксував дію збору на три повоєнні роки та передбачив його зарахування до спецфонду для прозорого фінансування потреб армії.

Які зараз зарплати в армії

Згідно з повідомленням Міністерства оборони, грошове забезпечення військових може перевищувати 120 тисяч гривень на місяць. Мінімальний рівень становить 20 130 гривень, а подальша сума залежить від низки чинників: військового звання, посади, стажу служби, роду військ та місця виконання завдань.

Вагому частину доходу складають додаткові винагороди (так звані “бойові”):

100 000 грн – виплачують за безпосередню участь у бойових діях на передовій;

50 000 грн – отримують ті, хто виконує завдання у складі штабів та органів управління, що здійснюють оперативне керівництво підрозділами на лінії зіткнення;

30 000 грн – передбачено для військових, які виконують бойові накази поза межами безпосередньої передової.

Нагадаємо, що 14 квітня Володимир Зеленський підписав закон про продовження підвищеного військового збору 5% ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану.

Продовження дії збору є необхідною умовою для подальшої співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги. Міжнародні донори наполягають на посиленні внутрішніх ресурсів країни для покриття дефіциту бюджету.