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Податкова зібрала до держбюджету понад 947 млрд грн за вісім місяців

Гроші
Податкова зібрала до держбюджету понад 947 млрд грн за вісім місяців

За січень–серпень 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 947,4 мільярда гривень податків та зборів, які адмініструє Державна податкова служба. Це на 79,1 млрд грн, або на 9,1%, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС України.

Лише за серпень 2026 року надходження становили 147,2 млрд грн, попри постійний економічний терор і регулярні російські удари по українських підприємствах, складах та виробничих потужностях.

Структура податкових надходжень за серпень

Найбільші суми до загального фонду держбюджету в серпні забезпечили такі платежі:

  • Податок на прибуток підприємств: 72,6 млрд грн;
  • Податок на додану вартість (ПДВ): 27,5 млрд грн;
  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 20,2 млрд грн;
  • Акцизний податок (із вироблених та ввезених товарів): 13,9 млрд грн.

Очільниця ДПС наголосила, що в умовах війни наповнення бюджету та збереження економічної стабільності країни є результатом стійкості українського бізнесу, який відновлює роботу після обстрілів і продовжує виконувати податкові зобов'язання.

Нагадаємо, за перші сім місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 800,1 млрд грн податків. Тоді надходження зросли на 8,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Максим Кольц

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