На Закарпатті збудують новий пункт пропуску на кордоні з Румунією: хто профінансує проєкт

На Закарпатті розпочали підготовку проєкту нового автомобільного пункту пропуску "Яблунівка – Ремета (Каминиця)" на кордоні з Румунією. Також планують підготувати проєкт реконструкції дороги довжиною 9,4 км до майбутнього переходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

Що передбачає проєкт

Проєкт реалізують у межах програми Interreg VI-A NEXT Румунія – Україна 2021–2027 за фінансової підтримки ЄС.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області має розробити два техніко-економічні обґрунтування:

для будівництва автомобільного пункту пропуску "Яблунівка";

для реконструкції дороги Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино та під'їзду до пункту пропуску з будівництвом сервісної зони.

Наразі проєкт вже зареєстрований у секретаріаті Кабміну та отримав реєстраційну картку міжнародної технічної допомоги №6609.

Скільки коштує та партнери

Проєкт реалізовуватимуть з 28 травня 2026 року до 27 листопада 2027 року. Загальний бюджет становить €842 419, з яких грант ЄС — €758 177.

Партнерами проєкту є Агенція регіонального розвитку Закарпатської області, Повітова рада Марамуреш у Румунії та Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.

Результатом проєкту має стати підготовлена технічна та організаційна база для майбутнього відкриття нового пункту пропуску та розвитку транспортного сполучення між Україною і Румунією.

Нагадаємо, у серпні на пункті пропуску "Порубне – Сірет" завершили першу чергу розбудови вантажного термінала. Це дозволить збільшити пропускну здатність кордону з Румунією, скоротити час проходження контролю та розвантажити логістичні шляхи.