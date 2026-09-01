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На Закарпатті збудують новий пункт пропуску на кордоні з Румунією: хто профінансує проєкт
На Закарпатті розпочали підготовку проєкту нового автомобільного пункту пропуску "Яблунівка – Ремета (Каминиця)" на кордоні з Румунією. Також планують підготувати проєкт реконструкції дороги довжиною 9,4 км до майбутнього переходу.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
Що передбачає проєкт
Проєкт реалізують у межах програми Interreg VI-A NEXT Румунія – Україна 2021–2027 за фінансової підтримки ЄС.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області має розробити два техніко-економічні обґрунтування:
- для будівництва автомобільного пункту пропуску "Яблунівка";
- для реконструкції дороги Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино та під'їзду до пункту пропуску з будівництвом сервісної зони.
Наразі проєкт вже зареєстрований у секретаріаті Кабміну та отримав реєстраційну картку міжнародної технічної допомоги №6609.
Скільки коштує та партнери
Проєкт реалізовуватимуть з 28 травня 2026 року до 27 листопада 2027 року. Загальний бюджет становить €842 419, з яких грант ЄС — €758 177.
Партнерами проєкту є Агенція регіонального розвитку Закарпатської області, Повітова рада Марамуреш у Румунії та Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
Результатом проєкту має стати підготовлена технічна та організаційна база для майбутнього відкриття нового пункту пропуску та розвитку транспортного сполучення між Україною і Румунією.
Нагадаємо, у серпні на пункті пропуску "Порубне – Сірет" завершили першу чергу розбудови вантажного термінала. Це дозволить збільшити пропускну здатність кордону з Румунією, скоротити час проходження контролю та розвантажити логістичні шляхи.