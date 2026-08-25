Замість вагончиків — сучасні модулі: на кордоні з Молдовою оновили пункт пропуску

У Чернівецькій області завершили комплексне оновлення автомобільного пункту пропуску “Кельменці – Ларга” на кордоні з Молдовою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.

Ключовим рішенням під час модернізації стало використання сучасної модульної інфраструктури, що дозволило суттєво покращити умови роботи контролюючих служб без тривалого капітального будівництва.

Від металевих вагончиків до сучасних модулів

До оновлення працівники прикордонної та митної служб працювали у металевих вагончиках, які не відповідали сучасним вимогам.

Наразі на об'єкті встановлено нові модульні приміщення, відремонтовано дорожнє покриття та навіси, а також облаштовано санітарну зону, автономну систему каналізації та водозабезпечення.

Інфраструктура пункту адаптована під вимоги інклюзивності для маломобільних груп населення.

Посилення безпекових заходів

В умовах постійних російських атак окрему увагу під час огляду об'єкта приділили безпеці цивільних та працівників служб.

Відповідальним відомствам поставлено завдання опрацювати питання забезпечення пункту пропуску належним укриттям та надати пропозиції щодо додаткового посилення захисту території.

Нагадаємо, Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.