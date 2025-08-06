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На кордоні з Молдовою модернізують пункт пропуску "Кельменці – Ларга": які роботи заплановано

пункт пропуску Кельменці – Ларга
Триває модернізація МАПП "Кельменці – Ларга". Фото: Служба відновлення у Чернівецькій області.

У Чернівецькій області розпочали ремонт і модернізацію багатостороннього автомобільного пункту пропуску "Кельменці - Ларга", який забезпечує логістику між Україною та Молдовою. Для працівників та подорожуючих будуть влаштовані сучасні утеплені модульні будівлі, які відповідатимуть усім стандартам безпеки, комфорту та енергоефективності. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби відновлення та розвитку інфраструктури регіону.

"До початку оновлення його інфраструктура перебувала у незадовільному технічному стані. Митники та прикордонники роками працювали у металевих вагончиках", — йдеться у повідомленні.

Мова не про нове будівництво чи капітальний ремонт, а про впровадження мобільних та типових модульних рішень.

Передбачені наступні види робіт:

  • заміна навісу та дорожнього покриття;
  • встановлення сучасних модульних споруд для персоналу та пасажирів;
  • модернізація освітлення та інженерних мереж
  • влаштування нової огорожі, дорожньої розмітки та інформаційних знаків;
  • оновлення інфраструктури відповідно до сучасних стандартів
  • облаштування санітарної зони та прилеглої території
  • встановлення місткості для води, автономної каналізаційної системи та контейнерів для роздільного збору сміття.
Фото 2 — На кордоні з Молдовою модернізують пункт пропуску "Кельменці – Ларга": які роботи заплановано

Роботи проводяться у тісній взаємодії з митниками та прикордонниками, що забезпечує успішне виконання поточного ремонту. Інженери Служби відновлення контролюють дотримання технологічних процесів.

Нагадаємо, 4 серпня на українській стороні міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розпочалися ремонтні роботи покрівлі, навісів, підпірної стінки та приміщень зони митного контролю. 

Автор:
Тетяна Ковальчук