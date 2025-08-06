На кордоні з Молдовою модернізують пункт пропуску "Кельменці – Ларга": які роботи заплановано

У Чернівецькій області розпочали ремонт і модернізацію багатостороннього автомобільного пункту пропуску "Кельменці - Ларга", який забезпечує логістику між Україною та Молдовою. Для працівників та подорожуючих будуть влаштовані сучасні утеплені модульні будівлі, які відповідатимуть усім стандартам безпеки, комфорту та енергоефективності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби відновлення та розвитку інфраструктури регіону.

"До початку оновлення його інфраструктура перебувала у незадовільному технічному стані. Митники та прикордонники роками працювали у металевих вагончиках", — йдеться у повідомленні.

Мова не про нове будівництво чи капітальний ремонт, а про впровадження мобільних та типових модульних рішень.

Передбачені наступні види робіт:

заміна навісу та дорожнього покриття ;



встановлення сучасних модульних споруд для персоналу та пасажирів ;



встановлення сучасних модульних споруд для персоналу та пасажирів модернізація освітлення та інженерних мереж ;

модернізація освітлення та інженерних мереж влаштування нової огорожі, дорожньої розмітки та інформаційних знаків ;



оновлення інфраструктури відповідно до сучасних стандартів ;

облаштування санітарної зони та прилеглої території ;

встановлення місткості для води, автономної каналізаційної системи та контейнерів для роздільного збору сміття.

Роботи проводяться у тісній взаємодії з митниками та прикордонниками, що забезпечує успішне виконання поточного ремонту. Інженери Служби відновлення контролюють дотримання технологічних процесів.

Нагадаємо, 4 серпня на українській стороні міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розпочалися ремонтні роботи покрівлі, навісів, підпірної стінки та приміщень зони митного контролю.