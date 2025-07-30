На кордоні з ЄС модернізують пункт пропуску "Рені – Джюрджюлешть"

В Одеській області стартує реалізація проєкту модернізації інфраструктури біля міжнародного пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть" на кордоні з ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.

Завершено процедуру публічних закупівель за проєктом капітального ремонту дороги М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), у межах якого буде облаштовано сучасний сервісний майданчик для транспорту.

Об'єкт збудують на км 307+070 автошляху — з лівого боку напрямку руху — неподалік самого пункту пропуску. За результатами тендеру в системі Prozorro визначено підрядника — компанію ТОВ "Ростдорстрой", з якою вже підписано договір.

Проєктом передбачено створення інфраструктури для зручного та безпечного очікування оформлення та відпочинку водіїв:

46 машино-місць для вантажного транспорту,

13 місць для легкових авто, з яких 2 призначені для людей з інвалідністю.

Очікується, що новий майданчик суттєво зменшить навантаження на сам пункт пропуску, покращить логістику та рівень безпеки, а також підвищить якість обслуговування учасників міжнародного руху.

Ініціатива реалізується в межах європейської програми "Шляхи солідарності", спрямованої на інтеграцію українських транспортних маршрутів у логістичну мережу Європейського Союзу.

Додамо, що завдяки спільному з Молдовою прикордонному контролю на “Рені” вантажівки на шляху до румунського порту Галац робитимуть менше зупинок на контрольні процедури, а отже й дорога стане швидшою.