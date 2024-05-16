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Транспорт
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Україна і Молдова запустили спільний митний контроль на пункті пропуску "Рені"

Україна і Молдова запустили спільний митний контроль на пункті пропуску "Рені"
Фото: Пресслужба Міністерства інфраструктури

Завдяки спільному з Молдовою прикордонному контролю на “Рені” вантажівки на шляху до румунського порту Галац робитимуть менше зупинок на контрольні процедури, а отже й дорога стане швидшою.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

"Запускаємо спільний митний та прикордонний контроль на "Рені" з Молдовою. Реконструкцію пункту пропуску завершено", - заявив заступник міністра Сергій Деркач.

За його словами, очікується, що пропускна спроможність "Рені" збільшиться щонайменше вдвічі – за день його перетинатиме до 100 вантажівок.

Окрім вантажівок, спільний контроль буде охоплювати і автобуси, для цього транспорту на пункті пропуску передбачено окрему смугу з терміналом.

"Пасажири також не будуть вимушені зупинятись на молдавському пункті пропуску. Всі контрольні процедури будуть проводитись на українському боці. Це дозволить зменшити час очікування пасажирів на перетин кордону", - йдеться в повідомленні міністерства.

Фото 2 — Україна і Молдова запустили спільний митний контроль на пункті пропуску "Рені"
Фото: Пресслужба Міністерства інфраструктури
Фото 3 — Україна і Молдова запустили спільний митний контроль на пункті пропуску "Рені"
Фото: Пресслужба Міністерства інфраструктури
Фото 4 — Україна і Молдова запустили спільний митний контроль на пункті пропуску "Рені"
Фото: Пресслужба Міністерства інфраструктури
Фото 5 — Україна і Молдова запустили спільний митний контроль на пункті пропуску "Рені"
Фото: Пресслужба Міністерства інфраструктури

Наступним кроком буде запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами.

"Це відкриє швидкий шлях та коридор до румунського порту Галац", - заявив Деркач.

На пунктах пропуску з Молдовою та Румунією кожен автобус може обрати час перетину кордону

З 25 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".

Так, до "Мамалига – Крива" та "Могилів-Подільський – Отач" додадуться:

  • "Виноградівка - Вулканешти" 
  • "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга" 
  • "Нові Трояни – Чадир-Лунга" 
  • "Рені – Джурджулешти" 
  • "Серпневе 1 – Басараб‘яска" 
  • "Старокозаче – Тудора" 
  • "Табаки – Мирне" 
  • "Росошани – Бричень".

Згодом така можливість буде доступна на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

Також з 10 травня послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме:

  • "Дякове – Халмеу", 
  • "Красноїльск – Вікову де Сус", 
  • "Дяківці – Раковець", 
  •  "Орлівка – Ісакча".

Нагадаємо, у серпні 2023 року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску.

А 8 лютого 2024 року доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами поширили на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

Автор:
Ольга Колесніченко