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Україна і Молдова запустили спільний митний контроль на пункті пропуску "Рені"
Завдяки спільному з Молдовою прикордонному контролю на “Рені” вантажівки на шляху до румунського порту Галац робитимуть менше зупинок на контрольні процедури, а отже й дорога стане швидшою.
Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
"Запускаємо спільний митний та прикордонний контроль на "Рені" з Молдовою. Реконструкцію пункту пропуску завершено", - заявив заступник міністра Сергій Деркач.
За його словами, очікується, що пропускна спроможність "Рені" збільшиться щонайменше вдвічі – за день його перетинатиме до 100 вантажівок.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Окрім вантажівок, спільний контроль буде охоплювати і автобуси, для цього транспорту на пункті пропуску передбачено окрему смугу з терміналом.
"Пасажири також не будуть вимушені зупинятись на молдавському пункті пропуску. Всі контрольні процедури будуть проводитись на українському боці. Це дозволить зменшити час очікування пасажирів на перетин кордону", - йдеться в повідомленні міністерства.
Наступним кроком буде запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами.
"Це відкриє швидкий шлях та коридор до румунського порту Галац", - заявив Деркач.
На пунктах пропуску з Молдовою та Румунією кожен автобус може обрати час перетину кордону
З 25 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".
Так, до "Мамалига – Крива" та "Могилів-Подільський – Отач" додадуться:
- "Виноградівка - Вулканешти"
- "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга"
- "Нові Трояни – Чадир-Лунга"
- "Рені – Джурджулешти"
- "Серпневе 1 – Басараб‘яска"
- "Старокозаче – Тудора"
- "Табаки – Мирне"
- "Росошани – Бричень".
Згодом така можливість буде доступна на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".
Також з 10 травня послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме:
- "Дякове – Халмеу",
- "Красноїльск – Вікову де Сус",
- "Дяківці – Раковець",
- "Орлівка – Ісакча".
Нагадаємо, у серпні 2023 року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.
Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску.
А 8 лютого 2024 року доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами поширили на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.