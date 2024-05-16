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Транспорт
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Украина и Молдова запустили общий таможенный контроль на пункте пропуска "Рени"

Украина и Молдова запустили общий таможенный контроль на пункте пропуска "Рени"
Фото: Пресс-служба Министерства инфраструктуры

Благодаря совместному с Молдовой пограничному контролю на "Рени" грузовики на пути в румынский порт Галац будут делать меньше остановок на контрольные процедуры, а значит и дорога станет быстрее.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

"Запускаем общий таможенный и пограничный контроль на "Рени" с Молдовой. Реконструкция пункта пропуска завершена", - заявил замминистра Сергей Деркач.

По его словам, ожидается, что пропускная способность "Рени" увеличится, по меньшей мере, вдвое - за день его будет пересекать до 100 грузовиков.

Кроме грузовиков, общий контроль будет охватывать и автобусы, для этого транспорта на пункте пропуска предусмотрена отдельная полоса с терминалом.

"Пассажиры также не будут вынуждены останавливаться на молдавском пункте пропуска. Все контрольные процедуры будут проводиться на украинской стороне. Это позволит снизить время ожидания пассажиров на пересечении границы", - говорится в сообщении министерства.

Фото 2 — Украина и Молдова запустили общий таможенный контроль на пункте пропуска "Рени"
Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры
Фото 3 — Украина и Молдова запустили общий таможенный контроль на пункте пропуска "Рени"
Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры
Фото 4 — Украина и Молдова запустили общий таможенный контроль на пункте пропуска "Рени"
Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры
Фото 5 — Украина и Молдова запустили общий таможенный контроль на пункте пропуска "Рени"
Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры

Следующим шагом станет запуск скоординированного контроля на румынском пункте вместе с молдавскими коллегами.

"Это откроет быстрый путь и коридор в румынский порт Галац", - заявил Деркач.

На пунктах пропуска с Молдовой и Румынией каждый автобус может выбрать время пересечения границы

С 25 апреля на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга".

Так, к "Мамалыгу - Кривая" и "Могилев-Подольский - Отач" прибавятся:

  • "Виноградовка - Вулканешты"
  • "Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга"
  • "Новые Трояны – Чадыр-Лунга"
  • "Рени – Джурджулешты"
  • "Серпневе 1 – Басарабяска"
  • "Старокозаче – Тудора"
  • "Табаки - Мирное"
  • "Россошаны – Бричень".

Впоследствии такая возможность будет доступна и на пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное".

Также с 10 мая услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения стала доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией. А именно:

  • "Дьяково – Халмеу",
  • "Красноильск – Викову де Сус",
  • "Дьяковцы – Раковец",
  • "Орловка – Исакча".

Напомним, в августе 2023 года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы.

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска.

А 8 февраля 2024 доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами распространили на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

Автор:
Ольга Колесниченко