Украина и Молдова запустили общий таможенный контроль на пункте пропуска "Рени"

Благодаря совместному с Молдовой пограничному контролю на "Рени" грузовики на пути в румынский порт Галац будут делать меньше остановок на контрольные процедуры, а значит и дорога станет быстрее.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

"Запускаем общий таможенный и пограничный контроль на "Рени" с Молдовой. Реконструкция пункта пропуска завершена", - заявил замминистра Сергей Деркач.

По его словам, ожидается, что пропускная способность "Рени" увеличится, по меньшей мере, вдвое - за день его будет пересекать до 100 грузовиков.

Кроме грузовиков, общий контроль будет охватывать и автобусы, для этого транспорта на пункте пропуска предусмотрена отдельная полоса с терминалом.

"Пассажиры также не будут вынуждены останавливаться на молдавском пункте пропуска. Все контрольные процедуры будут проводиться на украинской стороне. Это позволит снизить время ожидания пассажиров на пересечении границы", - говорится в сообщении министерства.

Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры Фото: Пресс-служба Мининфраструктуры

Следующим шагом станет запуск скоординированного контроля на румынском пункте вместе с молдавскими коллегами.

"Это откроет быстрый путь и коридор в румынский порт Галац", - заявил Деркач.

На пунктах пропуска с Молдовой и Румынией каждый автобус может выбрать время пересечения границы

С 25 апреля на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга".

Так, к "Мамалыгу - Кривая" и "Могилев-Подольский - Отач" прибавятся:

"Виноградовка - Вулканешты"

"Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга"

"Новые Трояны – Чадыр-Лунга"

"Рени – Джурджулешты"

"Серпневе 1 – Басарабяска"

"Старокозаче – Тудора"

"Табаки - Мирное"

"Россошаны – Бричень".

Впоследствии такая возможность будет доступна и на пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное".

Также с 10 мая услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения стала доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией. А именно:

"Дьяково – Халмеу",

"Красноильск – Викову де Сус",

"Дьяковцы – Раковец",

"Орловка – Исакча".

Напомним, в августе 2023 года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы.

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска.

А 8 февраля 2024 доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами распространили на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.