На пунктах пропуска с Молдовой каждый автобус сможет выбрать время пересечения границы

С 24 апреля уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга".

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что ведомство продолжает работать над обеспечением возможности своевременного пересечения границы автобусами.

На каких КПП доступна услуга

В частности, с 24 апреля уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга".

Так, к "Мамалыга - Кривая" и "Могилев-Подольский - Отач" прибавятся:

"Виноградовка - Вулканешты"

"Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга"

"Новые Трояне – Чадыр-Лунга"

"Рени – Джурджулешты"

"Августовское 1 – Басарабяска"

"Староказаче – Тудора"

"Табак - Мирное"

"Россошани – Бричень".

Впоследствии такая возможность будет доступна на пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное".

Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.

"Одна из ключевых задач реформы, чтобы каждый автобус пересекал границу вовремя, а пассажиры не вынуждены были ждать часами перед границей. Для этого мы постепенно вводим возможность выбирать время пересечения границы для каждого автобуса в соответствии с его расписанием движения. Более месяца такая опция работает на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" с Польшей, где едут только регулярные автобусы, и там мы уже видим результат. ", – подчеркнул министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что параллельно ведомство совместно с Государственной пограничной службой работает над тем, чтобы увеличивать пропускную способность границы именно для автобусов, что позволит обеспечить больше возможностей перевозчикам выбирать время пересечения границы.

"єЧерга" для автобусов

Напомним, в августе прошлого года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы.

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска.

А 8 февраля 2024 доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами распространили на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

На первом этапе главная цель внедрения этого инструмента – создание актуальной сети выполняемых регулярных маршрутов и анализ нагрузки на границу в целом и отдельные пункты пропуска.

На основе полученных данных на втором этапе реализации услуги, каждый автобус (регулярный и нерегулярный) может выбрать время пересечения границы.