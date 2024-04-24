На пунктах пропуску з Молдовою кожен автобус зможе обрати час перетину кордону

З 24 квітня вже на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що відомство продовжує працювати над забезпеченням можливості своєчасного перетину кордону автобусами.

На яких КПП доступна послуга

Зокрема, з 24 квітня вже на 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу буде доступна можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".

Так, до "Мамалига – Крива" та "Могилів-Подільський – Отач" додадуться:

"Виноградівка - Вулканешти"

"Малоярославець 1 – Чадир-Лунга"

"Нові Трояни – Чадир-Лунга"

"Рені – Джурджулешти"

"Серпневе 1 – Басараб‘яска"

"Старокозаче – Тудора"

"Табаки – Мирне"

"Росошани – Бричень".

Згодом, така можливість буде доступна на пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву "За розкладом" для пунктів пропуску з Молдовою починається з 24 квітня о 12:00. Рух автобусів за новим записом розпочнеться 25 квітня о 12:00.

"Одне із ключових завдань реформи, щоб кожен автобус перетинав кордон вчасно, а пасажири не змушені були чекати годинами перед кордоном. Для цього ми поступово запроваджуємо можливість обирати час перетину кордону для кожного автобусу відповідно до його розкладу руху. Понад місяць така опція працює на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею, де їдуть лише регулярні автобуси, і там ми вже бачимо результат. Кількість автобусів, що перетинають кордон за добу не зменшилась, натомість всі їдуть відповідно до вказаного часу. Тобто наші люди більше не чекають у фізичних чергах", – підкреслив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що паралельно відомство спільно з Державною прикордонною службою працюють над тим, щоб збільшувати пропускну здатність кордону саме для автобусів, що дозволить забезпечити більше можливостей перевізникам обирати час перетину кордону.

"єЧерга" для автобусів

Нагадаємо, у серпні минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси.

Вже 21 серпня проєкт "єЧерга" для пасажирських автобусів було масштабовано на шість пунктів пропуску.

А 8 лютого 2024 року доступ до електронної черги для перетину кордону автобусами поширили на всі контрольно-пропускні пункти з Євросоюзом та Молдовою.

На першому етапі головна мета запровадження цього інструменту – створення актуальної мережі регулярних маршрутів, які виконуються, та аналіз навантаження на кордон загалом та окремі пункти пропуски.

На основі отриманих даних на другому етапі реалізації послуги кожен автобус (регулярний та нерегулярний) може обрати час перетину кордону.