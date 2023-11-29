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Через Рени начинается безостановочное движение грузовых поездов без таможенного контроля
Грузовые поезда на участке железной дороги через Рени теперь будут пропускаться без таможенного оформления и остановок. Как сообщают в филиале "Укрзализныци" "Центр транспортной логистики", соответствующий протокол между правительствами Украины и Молдовы вступил в силу еще 17 октября.
"Это позволяет начать фактический пропуск без остановок организованных грузовых поездов по территории Украины на участке Етулия (Республика Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешть (Республика Молдова) и в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Таможенное оформление грузов, перевозимых через Рени до станции Джурджулешть или на территорию Румынии (Галац) и обратно, будет осуществляться только в пунктах пропуска при первом выезде/въезде в Украину. Речь идет о пунктах "Сокиряны", "Могилев-Подольский" и "Басарабяска" (а также "Кучурган" после возобновления движения поездов).
С 1 по 31 декабря будет действовать переходный период, когда к перевозочным документам будет прилагаться бумажная (распечатанная) копия таможенной декларации с указанием в графе "Таможня на границе" кода одного из указанных таможенных постов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Такую распечатку обязаны будут проверять начальники станций отправления при приеме к перевозке экспортных грузов, вывозимых через пункт пропуска "Рени – Джурджулешть".
Напомним, что Украина и Молдова договорились о безостановочном движении грузовых поездов через Рени еще в апреле. В августе соответствующие изменения в межправительственное соглашение о деятельности железнодорожного транспорта были ратифицированы Верховной Радой.
Отметим, что в октябре Украина и Молдова подписали протокол об организации на территории Украины совместного контроля на железнодорожном пункте пропуска с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой "Кучурган - Новосавицкая".
Президент Владимир Зеленский заявил, что железная дорога через Приднестровье – это "еще один маршрут нашего экспорта, дополнительный транспортный коридор, который точно усилит весь наш регион". Впрочем, объяснений по поводу того, как и когда этот коридор может заработать на практике, не приводилось.