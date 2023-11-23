"Укрзализныця" выделила припортовые станции в отдельное подразделение

В составе "Укрзализныци" заработал филиал "Оператор припортовых станций". Об этом, как передает Rail.Insider, стало известно на совещании представителей госкомпании с участниками зернового рынка 23 ноября.

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Отмечается, что в штат филиала вошли работники дирекции по работе с припортовыми станциями (ДН-5) регионального филиала "Одесская железная дорога". По словам директора подразделения Ивана Емца, основной задачей нового филиала является обеспечение железнодорожной логистики в портах.

В состав филиала вошли припортовые станции Одесса-Порт, Черноморск-Порт, Паромная (поселок Таирово), Береговая (порт "Пивденный"), Измаил, Николаев-Грузовой, Жовтневая (порт "Ольвия", Николаев) и Херсон.

"Будем организовывать работу по подаче/уборке вагонов, развивать новые услуги в составе филиала, оптимизировать затраты, связанные с технологическими процессами работы нового филиала, а также надеемся на лучший финансовый результат работы нашего подразделения", - отметил Емец.

Ситуация с портами

Отметим, что экспорт товаров из Украины водным путем ныне возможен только через порты Одесской области, поскольку вход в Днепровско-Бугский лиман с южной стороны контролируется российскими оккупационными войсками, а все остальные украинские порты непосредственно оккупированы Россией.

После выхода в июле России из "зернового соглашения", гарантировавшего безопасность в Черном море для судов, следующих в/из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный", он продолжает осуществляться по временному гуманитарному коридору благодаря механизмам страхования военных рисков.

На Дунае же основными портами являются Измаил и Рени, ставшие одним из основных путей экспорта во время войны, увеличив перевалку в этом году более чем вдвое. В последнем тоже есть железная дорога, однако она физически отделена от основной украинской сети, что осложняет доставку грузов даже с учетом упрощающих ее договоренностей с Молдовой.