- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
"Укрзалізниця" виокремила припортові станції в окремий підрозділ
У складі "Укрзалізниці" запрацювала філія "Оператор припортових станцій". Про це, як передає Rail.Insider, стало відомо під час наради представників держкомпанії з учасниками зернового ринку 23 листопада.
Зазначається, що до штату філії увійшли працівники дирекції по роботі з припортовими станціями (ДН-5) регіональної філії "Одеська залізниця". За словами директора підрозділу Івана Ємця, основним завданням нової філії є забезпечення залізничної логістики у портах.
До складу філії увійшли припортові станції Одеса-Порт, Чорноморськ-Порт, Поромна (селище Таїрове), Берегова (порт "Південний"), Ізмаїл, Миколаїв-Вантажний, Жовтнева (порт "Ольвія", Миколаїв) та Херсон.
"Будемо організовувати роботу з подавання/прибирання вагонів, розвивати нові послуги у складі філії, оптимізувати витрати, пов’язані із технологічними процесами роботи нової філії, а також сподіваємося на кращий фінансовий результат роботи нашого підрозділу", - зазначив Ємець.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Ситуація з портами
Зазначмо, що наразі експорт товарів з України водним шляхом можливий лише через порти Одеської області, оскільки вхід до Дніпровсько-Бузького лиману з південного боку контролюється російськими окупаційними військами, а всі інші українські порти безпосередньо окуповані Росією.
Після виходу у липні Росії з "зернової угоди", що гарантувала безпеку в Чорному морі для суден, що йдуть з/до портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", він продовжує здійснюватися за тимчасовим гуманітарним коридором завдяки механізмам страхування військових ризиків.
На Дунаї ж основними портами є Ізмаїл та Рені, що стали одним з основних шляхів експорту під час війни, збільшивши цьогоріч перевалку більш ніж удвічі. В останньому теж є залізниця, однак вона фізично відділена від основної української мережі, що ускладнює доставку вантажів навіть попри домовлені з Молдовою спрощення.