Порти Дунаю будуть альтернативою портам Одеси навіть після закінчення війни - експерт

Рішення українських зерновиків нарощувати перевезення сільгосппродукції через порти на річці Дунай, не покладаючись на “зерновий коридор”, дозволить диверсифікувати логістику і створити запасні шляхи збуту врожаю навіть після закінчення війни. Про це розповів заступник директора департаменту комерційної роботи “Укрзалізниці” Валерій Ткачов в коментарі виданню "Delo.ua".

За його словами, через повномасштабне російське вторгнення Україна тимчасово втратила контроль над портами Маріуполя і Бердянська, не працюють порти Миколаєва та Херсона, а експорт через три порти Великої Одеси не працює з 29 червня через саботаж російських інспекторів, які не впускають судна в "зерновий коридор" для завантаження.

При цьому напрямок логістики по Дунаю був актуальним і до початку війни - тоді з серпня до грудня в напрямку портів Великої Одеси стояли черги з вагонів і автомобілів з зерном. Тому у аграріїв була альтернатива не чекати місяць в черзі до Одеси, а поїхати на Ізмаїл і швидше експортувати врожай, хоча такий шлях і обходився дещо дорожче.

Росія біля нас надовго, і навіть закінчення гарячої фази війни не значить, що у нас все стане добре і ми повернемося до довоєнної системи експорту через власні порти, коли наш потужний портовий комплекс обробляв 160 млн тонн с/г продукції за рік, а 120 млн тонн експортував". Валерій Ткачов заступник директора департаменту комерційної роботи “Укрзалізниці”

Крім того, експерт попереджає, що і після гарячої фази війни країна-агресор продовжить наносити шкоду українській інфраструктурі , наприклад, мінувати морські торгові шляхи.

"Війна – це надовго, ще наші діти, мабуть, будуть це "розхльобувати". Тому краще зараз будувати всі опції і думати про майбутнє, бо в будь-який момент Росія може знову піти війною, знову вце заблокувати, і нам знову залишиться лише Дунай", - пояснює Валерій Ткачов.

Таким чином, якщо РФ виконає свої погрози і вийде з Чорноморської зернової угоди, Україна зможе легко перевозити більше 3 млн тонн агропродукції на місяць, якщо вдасться організувати рейдову перевалку зерна. Якщо до цього додати 0,5-1 млн тонн експорту залізницею, то за рік можна вивезти приблизно 44 млн тонн, що приблизно відповідає експортному потенціалу на нинішній рік.

Тому зараз треба "пушити", рекламувати цей альтернативний маршрут, домовлятись з румунами, щоб вони дозволили в своїх територіальних водах рейдові стоянки. Або це "план Б" для морських портів Великої Одеси, коли каравани ходять під супроводом військових кораблів. ПВО ставити, не давати агресорам бомбити Одесу, і вивозити зерно. Це взагалі найдешевший варіант". Валерій Ткачов заступник директора департаменту комерційної роботи “Укрзалізниці”

Нагадаємо, що дія "зернової угоди", укладеної в липні 2022 року з Туреччиною та ООН окремо Україною та РФ, наразі продовжена до 17 липня року поточного. Втім, російські представники заявляли, що мають намір з угоди вийти.

Раніше в РФ наполягали, аби Україна для продовження дії угоди відновила транзит російського аміаку через свою територію, а Україна - відповідно, гарантій від ООН того, що угода працюватиме нормально, якщо Київ транзит російського аміаку дозволить. Однак у червні відповідний аміакопровід почав потрапляти під обстріли на території Харківської області, зокрема з наслідками у вигляді розгерметизації, тобто непридатності до використання.

Більше про "план Б" від українських зерновиків можна дізнатись в статті "Ставка на Дунай: що робитимуть українські зерновики в разі виходу РФ з Стамбульської угоди".

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