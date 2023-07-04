В Росії не бачать підстав для продовження "зернової угоди"

Росія не бачить підстав для відновлення чорноморської “зернової угоди” після її закінчення 17 липня, оскільки умови Кремля не були виконані.

Про це пише Тhe Guardian з посиланням на міністерство закордонних справ Росії.

У заяві міністерства йдеться, що Росія робить усе, щоб усі кораблі, на які поширюється угода, могли залишити Чорне море до закінчення терміну її дії.

Російське відомство стверджує, що "зернова угода" перетворилась у комерційне вивезення українського продовольства в багаті європейські країни, тоді як ситуація з постачанням продовольства й добрив із Росії з кожним днем все більше погіршується.

У Москві заявили, що її вимоги про зняття санкцій з Россельхозбанку та підключення його до системи SWIFT і відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" не були виконані. Тому продовжуви угода там не вважають за потрібне.

Зважаючи на таку позицію Кремля, Євросоюз розглядає можливість дозволити російському банку Россельхозбанк відновити зв’язок із SWIFT через окрему виділену дочірню компанію. ЄС, ймовірно, готовий піти на таку поступку заради продовження роботи "зернового коридору".

Як пояснював посол України в Туреччині Василь Боднар, зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.

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