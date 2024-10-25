Уряд виділив додаткові 343,9 млн грн для підтримки місцевих бюджетів

25 жовтня 2024 року Кабінет міністрів затвердив другий етап розподілу додаткової дотації для підтримки місцевих бюджетів за третій квартал цього року.

Про це пише Урядовий портал.

Додатково 343,9 мільйона гривень буде направлено місцевим громадам, які постраждали від російської агресії, включаючи деокуповані, тимчасово окуповані та інші території.

Основна частина цих коштів буде використана для виплати заробітних плат працівникам бюджетних і комунальних установ у постраждалих регіонах.

Розподіл фінансування здійснений на основі постанови Кабміну від 30 грудня 2022 року, яка встановлює пріоритетність для областей залежно від рівня загрози бойових дій.

Зокрема:

Луганська область та 17 територіальних громад з активними бойовими діями отримають 15,1 млн грн;

37 громад, де можлива загроза бойових дій – 255,9 млн грн;

10 громад, що пережили активні бойові дії або були деокуповані – 17,6 млн грн;

18 громад, де бойові дії не ведуться або нещодавно завершилися – 55,3 млн грн.

Загалом, з початку 2024 року уряд вже надав місцевим бюджетам додаткові дотації на суму 25,9 млрд грн, що в півтора раза більше, ніж виділено за весь 2023 рік (17,2 млрд грн).

Нагадаємо, з 22 квітня місцева влада звільнила бізнес від податку на землю, податку на нерухоме майно і єдиного податку. А уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету.