Підприємства на прифронтових територіях можуть звільнити від місцевих податків

Тепер місцева влада зможе звільняти бізнес від податку на землю, податку на нерухоме майно і єдиного податку. А уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету.

Про це повідомило Мінреінтеграції України.

Там зазначають, що уряд ухвалив зміни до Порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам.

"Через постійні обстріли на прифронтових територіях часто пошкоджується майно підприємств, які є платниками місцевих податків", - пояснюють у міністерстві.

Йдеться про території, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з Переліком, затвердженим наказом Мінреінтеграції. Таке рішення необхідне, зокрема, для бізнесу Харківщини – території, яка зазнає значної шкоди через обстріли РФ.

"Передбачено, що додаткову дотацію на другому етапі буде розподілено щокварталу: для місцевих бюджетів (крім бюджету м. Києва) з урахуванням фактичних надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб; для місцевих бюджетів (крім бюджету м. Києва) у разі включення відповідних територій до розділу I (за умови невизначення дати припинення можливості бойових дій та дати завершення бойових дій) переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, з урахуванням фактичних надходжень до місцевих бюджетів плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та єдиного податку", - йдеться в повідомленні постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Нагадаємо, в Україні почали відкривати офіси "Зроблено в Україні". Такі офіси вже з'явилися у Чернігові і Сумах.

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