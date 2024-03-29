В Сумах відкрили перший офіс "Зроблено в Україні": скільки коштів виділили для підтримки бізнесу

У Сумах відкрився перший офіс "Зроблено в Україні", який створено для підтримки мікро- та малого бізнесу. Для підприємців Сумщини на цей рік передбачили 1 мільярд гривень.

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Про це повідомили в Мінекономіки.

Зазначається, що в таких офісах підприємці зможуть отримати консультації щодо умов участі в урядових програмах в рамках політики "Зроблено в Україні".

"Ми розуміємо, у яких складних умовах працюють українські підприємці. Особливо у прифронтових регіонах, де вести бізнес неспівмірно важче, аніж в тилових містах. Тому ми обрали Суми, як перше місто, де відкриваємо перший регіональний офіс "Зроблено в Україні"", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона повідомила, що офіс працюватиме на базі Сумського міського центру зайнятості. Тут підприємці зможуть отримати очно консультацію, їм допомагатимуть з оформленням документів на гранти та інші програми.

"Наша мета — до кінця року створити такі центри у всіх українських містах, де це можливо", - наголосила вона.

Свириденко висловила впевненість, що відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки України неможливе без розвитку українського бізнесу, а головною задачею економічного блоку уряду є стимулювання виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор та посилення несировинного експорту.

"Наша стратегічна мета — змінити структуру економіки й наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Саме така мета політики "Зроблено в Україні". В рамках неї на програми підтримки бізнесу ми заклали до бюджету понад 45 мільярдів гривень. Це рекордна сума за останні роки. Для Сумщини на цей рік передбачили мільярд гривень, але ця сума не є лімітом, адже чим активнішими будуть місцеві бізнеси, тим більше допомоги від держави зможуть отримати", - розповіла міністр економіки.

Про політику "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час форуму "Зроблено в Україні" президент України Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи, а отже, нової економічної політики.

"Ми вже зробили значні речі для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб інституції сприяли ефективності нашої економіки. Зараз маємо додати ще інструментів", - наголосив він.

Зокрема, це:

платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком для постійного прямого діалогу держави та підприємців;

потрібно зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу;

необхідно узгодити абсолютно сучасний моральний договір між суспільством та бізнесом, між державою та бізнесом.

П’ять інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд планує задіяти п’ять інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику:

Публічні закупівлі: розширення переліку категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника. Зокрема йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі.

Компенсації. У держбюджет на 2024 рік закладено 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва. Планується поширити такий же механізм на всю техніку, що вироблена в Україні.

Адаптація вже діючих державних програм підтримки під цілі платформи "Зроблено в Україні" . Наприклад, за програмою "єВідновлення" майже 44 тис. українських родин потребуватимуть будівельних матеріалів і важливо, щоб вони купували саме українську продукцію. За програмою "5-7-9" будуть робити ставку на інвестиційний компонент, на фінансування придбання основних засобів українських виробників.

Стимулювання споживчого попиту . Уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва. Затверджено знак маркування бренду "ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших.

Гранти українським виробникам "єРобота" . Це підтримка малого та середнього бізнесу, можливість стимулювати переробку та аграрний сектор.

"Сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту — це +0,14% до ВВП, це понад 22 тис. нових робочих місць, це понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету", - прогнозує Шмигаль.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників. Вона майже готова і буде офіційно представлена до кінця березня.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні".