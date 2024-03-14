В Україні збільшуватимуть локалізацію власного виробництва, зокрема в оборонній галузі

Збільшення локалізації виробництва оборонної продукції стане рушієм зростання української економіки. Цього можливо досягти у короткий термін.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з віце-президентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

"Україна має декілька важливих задач для стимулювання розвитку економіки. По-перше, покриття дефіциту бюджету, по-друге, залучення інвестицій в український бізнес. Цього балансу можна досягти за рахунок локалізації усього виробництва в Україні", - зауважила Свириденко.

За її словами, Уряд докладає зусиль для локалізації виробництва оборонної промисловості.

"Нещодавно ми вже приступили до виробництва важких машин для розмінування і продовжимо виробляти все, чого потребує наша армія. Для підсилення процесу локалізації Уряд впроваджує національну програму "Зроблено в Україні", яка направлена на підтримку українського виробника", - нагадала Свириденко.

Вона додала, що Уряд докладає зусиль для стимулювання інвестицій у приватний сектор, зокрема, через програми страхування, які Україна запроваджує разом з міжнародними партнерами – ЄБРР, ЄІБ, IFC, експортно-кредитними агентствами різних країн.

Як наголосила міністерка економіки, збільшуючи об’єми локального виробництва Уряд орієнтується не лише на внутрішнє споживання, але і на диверсифікацію експорту, тож пряме фінансування та гарантії підтримки експорту забезпечать Україні економічний розвиток у короткий строк.

Свириденко підкреслила, що Україні потрібна експертна підтримка та координація американських колег в урядових ініціативах, зокрема, у проектах з підтримки малого і середнього підприємництва, міжнародної допомоги тощо.

Нагадаємо, чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших європейських виробників зброї, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії російській агресії.

Також німецька оборонна компанія Rheinmetall оголосила про наміри збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

Крім того, Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.