Верховна Рада скасувала заборону на прибуток для підприємств, що працюють на безпеку та оборону

Верховна Рада на засіданні 22 лютого ухвалила в цілому законопроєкт про включення прибутку підприємств, які працюють на забезпечення потреб безпеки та оборони, в ціну поставлених товарів та послуг.

Про це повідомило Мінекономіки.

"Держава надсилає важливий сигнал бізнесу, що працює на забезпечення потреб безпеки та оборони, українським виробникам – їх інтереси будуть захищені. У нас спільні цілі: відбити ворога, відбудувати країну, забезпечити сталі високі темпи розвитку економіки. На їх досягнення сьогодні працюють спільно і наші захисники, і бізнес, і увесь український народ", - зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

Вона додала, що ухвалене рішення – результат зустрічей Мінекономіки з бізнесом щодо тиску на них з боку силових структур та перешкоджання ефективній роботі.

"Міністерство економіки відкрите до діалогу з бізнесом, бо лише спільно ми можемо знайти ефективні рішення", — резюмувала Свириденко.

Зазначається, що ухвалений проєкт закону №10454 передбачає, зокрема що:

в разі придбання товарів, робіт і послуг для потреб безпеки та оборони за неконкурентною процедурою або без проведення процедури закупівель, рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого Урядом;

для випадків, де рівень прибутку Урядом не був встановлений, ціна мала визначатися відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку такого виконавця.

У міністерстві пояснили, що вищезазначені норми застосовуються до всіх держконтрактів з оборонних закупівель, укладених за неконкурентною процедурою або без процедури за весь час дії воєнного стану. Тобто закон має ретроспективний напрям, що дозволятиме правоохоронним органам закрити справи, порушені раніше через неузгодженість нормативного поля.

Ухвалення законопроєкту №10454 прокоментував народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що цей документ вирішить проблему між Держаудитслужбою (ДАСУ) та постачальниками по військовим закупівлям.

Закон набуде чинності після підписання Президентом України та опублікування.

Аудитори проти підприємств: суть скандалу

Раніше низка підприємств оборонної сфери поскаржилася на перевірки з боку ДАСУ.

Зокрема, державне конструкторське бюро "Луч" 9 жовтня 2023 року повідомило, що ДАСУ проводить уже третю ревізію за час воєнного стану. Перевірки повʼязані, зокрема, з включенням прибутку до складу ціни на продукцію, яку закуповує держава.

В бюро стверджували, що дозволений розмір прибутку прямо передбачений урядовою постановою, прийнятою в березні 2021 року. Тоді як ДАСУ посилалася на постанову, яка стосувалася здійснення оплати товарів і послуг для забезпечення потреб сектору оборони в умовах воєнного стану, ухвалену в березні 2022-го. Другий документ дозволив виконавцям підписувати договори з Міністерством оборони за спрощеними механізмами й не передбачав прибутку постачальників.

У звʼязку з цим "Луч" попросив Кабінет міністрів та Верховну Раду ввести мораторій на проведення перевірок підприємств ОПК до припинення воєнного стану.

Пізніше на проблеми в результаті ревізії Держаудитслужби повідомив Олег Аверьянов – генеральний директор промислової групи "Пожмашини", яка є виробником машин для розмінування.

Він зазначав, що ДАСУ склала акт про те, що прибуток підприємства є збитком для держави. Після цього Державне бюро розслідувань звернулося до суду з проханням про дозвіл на обшук на підприємстві "з метою виявлення слідів вчинення кримінального правопорушення". Суд надав правоохоронцям такий дозвіл.

Врешті ДАСУ виступила за повернення прибутку оборонних підприємств у склад ціни з метою підтримки обороноздатності держави в період воєнного стану і надіслала відповідні пропозиції до Міноборони.

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