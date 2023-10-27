Після скарг. Держаудитслужба виступила за повернення прибутку оборонних підприємств у склад ціни

Державна аудиторська служба України підтримує повернення прибутку у склад ціни на товари та послуги оборонного призначення. Відповідні пропозиції надіслано до Міноборони. Про це 27 жовтня повідомила пресслужба ДАСУ.

У відомстві заявили, що з метою підтримки обороноздатності держави в період воєнного стану Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернути розрахунок ціни з урахуванням прибутку, як це було до 24 лютого 2022 року.

Крім того, пропонується передбачити спрямування вищезгаданого прибутку саме на розвиток військово-промислового комплексу: інновацію, модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо.

Напрацьовані пропозиції надіслано на розгляд до Міноборони.

Аудитори проти підприємств: суть скандалу

Раніше низка підприємств оборонної сфери поскаржилися на перевірки з боку Держаудитслужби.

Зокрема, державне конструкторське бюро "Луч" 9 жовтня повідомило, що ДАСУ проводить уже третю ревізію за час воєнного стану. Вони повʼязані, зокрема, з включенням прибутку до складу ціни на продукцію, яку закуповує держава.

В бюро стверджували, що дозволений розмір прибутку прямо передбачений урядовою постановою, прийнятою в березні 2021 року. Тоді як Держаудитслужба посилалася на постанову, яка стосувалася здійснення оплати товарів і послуг для забезпечення потреб сектору оборони в умовах воєнного стану, ухвалену в березні 2022-го. Другий документ дозволив виконавцям підписувати договори з Міністерством оборони за спрощеними механізмами й не передбачав прибутку постачальників.

У звʼязку з цим "Луч" попросив Кабінет міністрів та Верховну Раду ввести мораторій на проведення перевірок підприємств ОПК до припинення воєнного стану.

Пізніше на проблеми в результаті ревізії Держаудитслужби повідомив Олег Аверьянов – генеральний директор промислової групи "Пожмашини", яка є виробником машин для розмінування.

Він зазначав, що ДАСУ склала акт про те, що прибуток підприємства є збитком для держави. Після цього Державне бюро розслідувань звернулося до суду з проханням про дозвіл на обшук на підприємстві "з метою виявлення слідів вчинення кримінального правопорушення". Суд надав правоохоронцям такий дозвіл.