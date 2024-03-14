В Украине будут увеличивать локализацию собственного производства, в частности, в оборонной отрасли

Увеличение локализации производства оборонной продукции станет двигателем роста украинской экономики. Этого можно добиться в короткие сроки.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором.

"У Украины есть несколько важных задач для стимулирования развития экономики. Во-первых, покрытие дефицита бюджета, во-вторых, привлечение инвестиций в украинский бизнес. Этого баланса можно достичь за счет локализации всего производства в Украине", - отметила Свириденко.

По ее словам, правительство прилагает усилия для локализации производства оборонной промышленности.

"Недавно мы уже приступили к производству тяжелых машин для разминирования и продолжим производить все, в чем нуждается наша армия. Для усиления процесса локализации Правительство внедряет национальную программу " Сделано в Украине ", которая направлена на поддержку украинского производителя", - напомнила Свириденко.

Она добавила, что Правительство прилагает усилия для стимулирования инвестиций в частный сектор, в частности через программы страхования, которые Украина внедряет вместе с международными партнерами – ЕБРР, ЕИБ, IFC, экспортно-кредитными агентствами разных стран.

Как отметила министерка экономики, увеличивая объемы локального производства, правительство ориентируется не только на внутреннее потребление, но и на диверсификацию экспорта, поэтому прямое финансирование и гарантии поддержки экспорта обеспечат Украине экономическое развитие в короткий срок.

Свириденко подчеркнула, что Украине необходима экспертная поддержка и координация американских коллег в правительственных инициативах, в частности, в проектах по поддержке малого и среднего предпринимательства, международной помощи.

Напомним, чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия российской агрессии.

Также немецкая оборонная компания Rheinmetall объявила о намерениях построить в Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.