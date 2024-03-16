Програма українського кешбеку вже готова і може бути представлена цього місяця

Програма стимулювання покупок українських товарів за принципом кешбеку буде офіційно представлена до кінця березня. Вона вже повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма під час заходу KIEF TALKS, пише Forbes Ukraine.

Він пояснив, що учасники програми зможуть отримувати кешбек за придбання товарів місцевого виробництва, а відсотки кеш беку будуть досить значними.

"Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна", – сказав Шурма.

За його словами, вже існує чітка методика, яка дозволяє відрізнити локальні товари від імпортних, а однією з умов програми буде виключно безготівкова форма оплати для забезпечення прозорості та включення продавців до загальної системи оподаткування.

"Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість. Крім того, продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу", - йдеться в повідомленні.

Він додає, що існують різні думки щодо критеріїв локальності товару, проте будь-який продукт на полиці, який хоча б частково оброблено або упаковано в Україні, вносить свій вклад у економіку країни.

"Будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла", – зазначив заступник голови ОП.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні".

"Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших", - написав він.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

Шмигаль додав, що загальний прогнозований ефект зростання споживчого попиту від даної програми складе + 0,14% до ВВП, а також дасть змогу створити понад 22 тис. нових робочих місць. Як наслідок – до бюджету надійде додатково 4 млрд грн.