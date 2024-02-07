Мінцифри планує створити спеціальний механізм моніторингу тиску на бізнес

Міністерство цифрової трансформації розробляє систему, яка дозволить відслідковувати в режимі онлайн кількість справ, що відкриваються проти підприємців, кількість проведених обшуків та іншу релевантну інформацію.

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Про це розповів Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр та міністр Мінцифри, пише Forbes.

Федоров зазначив, що вже є рішення РНБО і початок роботи над інструментами, які дозволять реалізувати моніторинг активностей проти підприємців в реальному часі, включаючи обшуки та запити на інформацію.

"Окремо буде інформаційна система, де можна буде поскаржитися і оцінити дії правоохоронних або контролюючих органів", – сказав він.

Він також повідомив про створення інформаційної системи для скарг та оцінки дій правоохоронних або контролюючих органів. Федоров вважає, що це допоможе забезпечити прозорість та доступ до об'єктивної інформації про події в країні, сприяючи захисту інтересів усіх підприємців.

За його словами, завдання Мінцифри полягає в технічній підтримці цих ініціатив для їх успішної реалізації.

Створення Всеукраїнської економічної платформи

26 січня в Україні стартував новий механізм комунікації з підприємцями - Всеукраїнська економічна платформа "Зроблено в Україні". На ній буде представлений малий, середній і великий бізнеси з різних регіонів країни.

"Щойно підписав укази [указ №30/2024 "Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану" та указ №31/2024 "Про Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні"], які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту", - розповів президент Володимир Зеленський.

Президент додав, що в Україні необхідно забезпечити більшу впевненість для бізнесу та розвиток легальної, так званої "білої" економіки. Важливо стимулювати зростання українських виробництв та розширення асортименту вітчизняних товарів різних галузей.

Саме з цією метою 23 січня, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо економічної безпеки та економічної стабільності. Уряд разом з представниками бізнесу вирішили сформувати ще один механізм - Раду з підтримки підприємництва, до складу якої і увійдуть представники бізнесу.

Причиною таких рішень стало те, що 22 січня представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес". Зазначається, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.