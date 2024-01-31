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Вирішити питання тиску на бізнес: ЄБА просить провести реальну реформу БЕБ

Вирішити питання тиску на бізнес: ЄБА просить провести реальну реформу БЕБ
Бізнес просить реально провести реформу БЕБ. Фото: finclub.net

Європейська Бізнес Асоціація наголошує на необхідності перезавантаження Бюро економічної безпеки з метою підвищення ефективності його роботи та нівелювання корупційних ризиків у роботі даного державного органу, на якого покладають функції боротьби з економічною злочинністю і контрабандою. 

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Про це повідомила пресслужба ЄБА.

Там нагадують, що Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про Бюро економічної безпеки України" № 10439 щодо удосконалення роботи установи та законопроєкт №10440 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України".

Чим незадоволений бізнес

Як наголошують в ЄБА,відбір на ключові посади БЕБ має здійснюватися на конкурсних засадах, вкрай важливим та першочерговим є призначення ефективного керівника, який, власне, і буде далі формувати команду.

В той же час, після оновлення посадового складу БЕБ на конкурсній основі всі кримінальні провадження в економічній сфері мають бути передані до БЕБ (адже наразі ними можуть займатись усі правоохоронні органи).

"Водночас, саме аналітична робота мала б стати рушійною силою розвитку боротьби з економічною злочинністю в Україні та дати можливість виявляти кримінальні правопорушення на ранніх стадіях та запобігати їм", - підкреслили в ЄБА.

Там зауважують, що зареєстрований цього тижня законопроєкт №10439 все ж, на переконання бізнесу, не спрямований на перезавантаження БЕБ, адже зберігає усі норми документу, який намагалися зареєструвати ще у вересні 2023 року. Зокрема, не визначено, коли має бути сформовано оновлену команду БЕБ після обрання керівника, коли і чи має взагалі відбуватись переатестація старих працівників.

Аналогічно бізнес-спільнота не зовсім підтримує і законопроєкт №10440.

"Адже буде досить важко втілити в життя деякі норми (зокрема, щодо залучення Ради бізнес-омбудсмена до обшуків та виїмки в провадженнях БЕБ). Крім того, деякі норми дублюють або суперечать іншим (наприклад, не залучення представників інших правоохоронних органів до проведення слідчих дій)", - переконані в ЄБА.

Що пропонує ЄБА

Експерти ЄБА вважають, що проєкт Закону повинен передбачати обрання нового директора БЕБ за участю міжнародних партнерів за процедурами обрання керівників антикорупційних органів.

Також, комісія з проведення конкурсу має вносити пропозицію для премʼєр-міністра України стосовно одного, а не трьох кандидатів на посаду директора БЕБ задля уникнення можливого політичного впливу на таке призначення.

Разом з цим, на думку представників бізнесу, необхідною є переатестація всіх працівників БЕБ після обрання нового директора БЕБ, робота відомства має фокусуватись суто на аналітичних функціях, всі економічні злочини (після реформування) мають бути в компетенції БЕБ.

"Тому, бізнес звертається до голови ВРУ та просить не голосувати за дані законопроєкти у такій редакції, а доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1, які реально зможуть перезавантажити БЕБ, враховуючи пропозиції бізнесу, міжнародних партнерів. Дуже сподіваємось, що голос бізнесу буде почуто, а законопроєкт, який вирішувати питання тиску на бізнесу таки напрацьовано", - наголосили в ЕБА, додавши, що готові долучитись до розробки оновленого тексту.

"Велике нічого": законопроєкт про те, як НЕ перезавантажити БЕБ

Подані законопроєкти вже встиг розкритикувати народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зауважив, що законопроєкти про те, як" НЕ перезавантажити БЕБ і зберегти вплив Офісу президента".

Що не так із законопроєктами:

На думку Железняка, законопроєкт № 10439 не передбачає перезавантаження БЕБ, а навпаки цементує систему і людей від ОП які зараз призначені в БЕБ. А саме перезавантаження перенесено на рік після закінчення війни.

"Навіть відбір голови прописаний так, що його буде легко відкласти або зманіпулювати", - підкреслює Железняк.

Він додає, що законопроєкт прямо порушує зобовʼязання перед МВФ, ЄС та G7, а прийняття в такому вигляді одразу призведе до зупинки фінансування.

Железняк також на слайдах зробив порівняння між тим що треба та що пропонують.

Фото 2 — Вирішити питання тиску на бізнес: ЄБА просить провести реальну реформу БЕБ
Фото 3 — Вирішити питання тиску на бізнес: ЄБА просить провести реальну реформу БЕБ

"Думаю, що це чудовий приклад, як черговий раз деякі представники Офісу президента підставили президента і його обіцянки бізнесу (викладені в рішенні РНБО). Ось вам і реальна політична воля, тобто її відсутність", - підкреслює нардеп.

Він додав, що депутати  будуть готувати альтернативну версію, яка дасть можливість реально перезавантажити БЕБ, а не зробити чергову профанацію з метою збереження політичного впливу над цим органом. 

І щодо другого законопроєкту про зміни у КПК №10440, який також сьогодні  був внесений в Раду, то там, за словами Железняка, відверто, відкритих зашкварів (поки) немає, але це знову "велике нічого".

"Що буде він прийнятий - що ні, нічого не зміниться. Майже всі зміни, на яких наполягав бізнес проігноровані", - констатував Железняк.

Він також навів пару прикладів.

"Головний пункт - пропонується, що Рада бізнес-омбудсмена буде залучена до обшуків та виїмки в провадженнях БЕБ. Начебто норма звучить ок, тільки штат бізнес-омбудсмена трошки більше 30-ти і єдиний офіс в Київі. Та і вже вони самі публічно проти такої ідеї виходили. Тобто чиста профанація", - зауважує нардеп.

Крім того в законопроєкті прописана можливість доручення на проведення слідчих дій тільки співробітникам БЕБ.

"Начебто ок, але в тексті другим абзацом це нівелюється і як залучали СБУ/ ДБР, так і далі будуть залучати. Знову профанація", - підкреслює Железняк.

Також в документі прописано, що прокурор має невідкладно перенаправляти кримінальні впровадження за підслідністю.

"Начебто, звучить ок. Але така норма вже є і законопроєктом жодного наслідків за невиконання такої норми не несе. Коротше, профанація", - наголошує нардеп.

Він додає, що всі норми про які просив та наполягав бізнес повністю проігноровані:

  • нормальне врегулювання підслідності і відповідальність за її порушення 
  • заборона оперативним підрозділам СБУ втручатися в роботу БЕБ 
  • врегулювання повернення арештованого майна та і взагалі арештів
  • питання обшуків 
  • посилення якості судового контролю 
  • багато інших важливих та корисних змін на захист бізнесу.

"Тому, шановний бізнес- я думаю за ці два тижні поки можна подати альтернативний законопроект, вам треба підготувати свою версію. Яка буде реально вирішувати проблеми тиску на бізнес, а не створювати чергове "велике нічого"", - підсумував Железняк.

Автор:
Світлана Манько