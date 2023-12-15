Бізнес скаржиться на постійні податкові зміни та нестачу часу на адаптацію

Бізнес вчергове поставив низьку оцінку податковій системі. Підприємці скаржаться на безліч законодавчих змін, невміння або небажання податківців використовувати надані їм повноваження належним чином та небажання влади запроваджувати необхідні зміни.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, яка разом з Y в Україні провела опитування «Податковий індекс» у 2023 році.

Згідно нього, інтегральна оцінка індексу знизилась до 2,85 балів з 5-ти можливих та продовжує перебувати у негативній площині (2,97 балів у 2022 році).

"В цілому, 52% експертів оцінили поточний податковий режим в Україні як задовільний, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і тільки 8% – що він сприяв розвитку їхнього бізнесу", - зазначають в ЄБА.

Цьогоріч найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, отримала якість податкового законодавства – 2,63 балів.

"Зокрема, 39% оцінюють її негативно, і 52% – задовільно. Порівняно з минулим роком знизилась кількість тих, хто вважає податкове законодавство якісним – з 26% до поточних 9%. Найбільший негативний вплив на якість законодавства, на думку респондентів, мають постійні зміни, протиріччя і неоднозначні положення та його складність", - зауважують в ЄБА.

Крім того, 42% респондентів вважають процедуру адміністрування податків і підготовки податкової звітності обтяжливою. Цей фактор отримав оцінку 2,67 балів. Так само як і минулого року, 41% оцінюють цю процедуру задовільно. Тільки 17% вважають її легкою (20% у 2022 році).

"Найбільше респонденти скаржаться на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них, а також їх незрозумілість", - наголошують в ЄБА.

Там додають, що майже незмінною залишилась оцінка якості податкового обслуговування – 3,03 балів. Близько половини респондентів, а саме 48% вважають якість обслуговування задовільною, 31% – задоволені обслуговуванням і 21% – не задоволені. За відгуками 46% респондентів, їм було легко сконтактувати з податковою службою і тільки 16% було складно це зробити. У 17% опитаних компаній питання були вирішені задовільним чином, у 63% – частково.

Як свідчать результати опитування, оцінка фіскального тиску отримала найкраще значення – 3,07 балів.

"Втім учасники опитування повідомили про збільшення фіскального тиску порівняно з минулим роком. Кількість респондентів, що не відчули жодних проявів тиску по відношенню до своєї компанії залишається низькою – лише 7% відзначили відсутність тиску (для порівняння – 4% у 2022 році та 36% у 2021 році). Чверть опитуваних повідомляють про відчутний фіскальний тиск, 40% – про помірний", - підкреслили в ЄБА.

Серед проявів фіскального тиску бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами – про це повідомляють 64% опитаних. Суттєво зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити (55%) та штучне блокування податкових накладних (41%). Минулого року таких було 27% та 23% відповідно.

Серед опитаних компаній 52% повідомляють, що у 2023 році вони стикались з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% – з недотриманням строків валютного контролю по ЗЕД та застосування пені. По 17% опитаних повідомили про проблеми отримання відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, в сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного палива, РРО/ПРРО).

"Прозорий бізнес вчергове поставив низьку оцінку податковій системі. Основні причини негативної оцінки вже звичні та добре відомі: вал непроханих законодавчих змін, невміння або небажання податківців використовувати надані їм повноваження належним чином, подекуди глухість людей у владних кабінетах до закликів бізнесу щодо запровадження необхідних змін. Втім, ми не втрачаємо оптимізму, будемо доносити до представників влади позицію бізнесу та надавати наші конкретні пропозиції стосовно необхідних удосконалень. Адже, сподіваємось, мета у нас спільна – спроможна, економічно сильна країна", - коментує Наталія Артемчук, менеджер Податкового та Митного комітетів Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, в Україні завершилася дія мораторію на проведення документальних планових і позапланових перевірок бізнесу, який раніше було запроваджено на період з 1 серпня цього року і до припинення воєнного стану. Хто до кінця 2024 може підпасти під планові перевірки, а про кого "забудуть" ще на рік, читайте у статті Delo.ua.

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